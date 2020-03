AA

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği üyeleri sığınmacıların sorunlarını dinledi - EDİRNE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Derneğin Genel Başkanı Remzi Çayır'ın açıklaması

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği üyeleri sığınmacıların sorunlarını dinledi- Derneğin Genel Başkanı Çayır:- "Avrupa çocukları alacağını söylüyor, Almanya başta olmak üzere. Tamam da bu çocukların anne ve babaları ne olacak? Çocukları alıp rehabilite edeceklermiş, çocukları alıp Almanlaştıracak, Fransızlaştıracaklar. Böyle bir anlayışı reddediyoruz" Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdüren sığınmacılarla görüştü.Derneğin Genel Başkanı Remzi Çayır ve yönetim kurulu üyeleri, bölgede incelemelerde bulunduktan sonra sığınmacıların sıkıntılarını dinledi.Çayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 9 yıldır 4 milyonu aşkın sığınmacıyı topraklarında barındırdığını söyledi.Savaştan ve baskıdan kaçan sığınmacılara Türkiye'nin kucak açtığını belirten Çayır, "Hiçbir sığınmacıya kapımızı kapatma gibi bir düşünceye kapılmadık. İktidarı ve muhalefetiyle Türk milleti gerçekten savaştan kaçan Suriyeli kardeşlerimize ve sığınmacılara kucak açtı. Onlara her türlü imkanı sundu." dedi.Tüm dünyanın sığınmacılara duyarlılıkla yaklaşması gerektiğini ifade eden Çayır, şöyle devam etti:"Dinine, ırkına, geldikleri yere bakmaksızın, savaştan, bombadan kaçan insanlara mutlaka kapılarını açmalılar. İkiyüzlülüğe gerek yok. Mülteciler, muhacirler arasında ayrıma gerek yok. Avrupa çocukları alacağını söylüyor, Almanya başta olmak üzere. Tamam da bu çocukların anne ve babaları ne olacak? Çocukları alıp rehabilite edeceklermiş, çocukları alıp Almanlaştıracak, Fransızlaştıracaklar. Böyle bir anlayışı reddediyoruz. Savaştan kaçan topluluklara kucağınızı açın. İmkanlarınızı sunun, insanlık ve medeni devlet olmak budur."Çayır, sığınmacı dramının bir an önce bitmesi gerektiğini vurguladı.Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'yi örnek alması gerektiğine işaret eden Çayır, "Sığınmacılarla ilgili her ülke üzerine düşeni yapmalıdır. Madem söz konusu insanın yaşam hakkıdır o zaman hepiniz elinizden geleni yapmak zorundasınız. Avrupa Birliği ülkelerine, Avrupa'ya ve Amerika'ya sesleniyorum; bu insanların insanca yaşayabilecekleri zemini oluşturmak zorundasınız." diye konuştu.Bir gazetecinin, "Yunanistan'ın sığınmacılara gaz, tazyikli su, plastik mermi ve zaman zaman da ateşli silahla müdahale etmesini nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Çayır, şunları kaydetti:"Yunanistan bu konuda aymazlık içerisinde. Bu insanların başka seçenekleri olsa herhalde buraya gelmezler, bu zorlamayla karşılaşmazlardı. Yunanistan'ın yaptığı iki yüzlülüktür. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan yeri geldiğinde insan haklarından, demokrasi ve bireyin hak ve özgürlüğünden bahseder. Yunanistan, İnsan Hakları Beyannamesi'nin 13. ve 14. maddesini neden çabuk unutuyor. Yunanistan oraya imza attı. Ne diyor bu maddeler, insanların istedikleri devlette kalma, ikame etme ve yaşama hakları var. Bu yaşam hakkını yaptığın zulümle alıyorsun. Türkiye 9 yıldır 4 milyon mülteciye kapısını ve yüreğini açmış. Sen de 150 mülteci gelmiş onlardan korkuyorsun. Sığınmacıların umutlarına biber gazı sıkmak, mermi sıkmak insanlık değildir."