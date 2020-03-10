Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği üyeleri sığınmacıların sorunlarını dinledi

10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Derneğin Genel Başkanı Remzi Çayır ve yönetim kurulu üyeleri, bölgede incelemelerde bulunduktan sonra sığınmacıların sıkıntılarını dinledi.
Çayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 9 yıldır 4 milyonu aşkın sığınmacıyı topraklarında barındırdığını söyledi.
Savaştan ve baskıdan kaçan sığınmacılara Türkiye'nin kucak açtığını belirten Çayır, "Hiçbir sığınmacıya kapımızı kapatma gibi bir düşünceye kapılmadık. İktidarı ve muhalefetiyle Türk milleti gerçekten savaştan kaçan Suriyeli kardeşlerimize ve sığınmacılara kucak açtı. Onlara her türlü imkanı sundu." dedi.
Tüm dünyanın sığınmacılara duyarlılıkla yaklaşması gerektiğini ifade eden Çayır, şöyle devam etti:
"Dinine, ırkına, geldikleri yere bakmaksızın, savaştan, bombadan kaçan insanlara mutlaka kapılarını açmalılar. İkiyüzlülüğe gerek yok. Mülteciler, muhacirler arasında ayrıma gerek yok. Avrupa çocukları alacağını söylüyor, Almanya başta olmak üzere. Tamam da bu çocukların anne ve babaları ne olacak? Çocukları alıp rehabilite edeceklermiş, çocukları alıp Almanlaştıracak, Fransızlaştıracaklar. Böyle bir anlayışı reddediyoruz. Savaştan kaçan topluluklara kucağınızı açın. İmkanlarınızı sunun, insanlık ve medeni devlet olmak budur."
Çayır, sığınmacı dramının bir an önce bitmesi gerektiğini vurguladı.
Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'yi örnek alması gerektiğine işaret eden Çayır, "Sığınmacılarla ilgili her ülke üzerine düşeni yapmalıdır. Madem söz konusu insanın yaşam hakkıdır o zaman hepiniz elinizden geleni yapmak zorundasınız. Avrupa Birliği ülkelerine, Avrupa'ya ve Amerika'ya sesleniyorum; bu insanların insanca yaşayabilecekleri zemini oluşturmak zorundasınız." diye konuştu.
Bir gazetecinin, "Yunanistan'ın sığınmacılara gaz, tazyikli su, plastik mermi ve zaman zaman da ateşli silahla müdahale etmesini nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Çayır, şunları kaydetti:
"Yunanistan bu konuda aymazlık içerisinde. Bu insanların başka seçenekleri olsa herhalde buraya gelmezler, bu zorlamayla karşılaşmazlardı. Yunanistan'ın yaptığı iki yüzlülüktür. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan yeri geldiğinde insan haklarından, demokrasi ve bireyin hak ve özgürlüğünden bahseder. Yunanistan, İnsan Hakları Beyannamesi'nin 13. ve 14. maddesini neden çabuk unutuyor. Yunanistan oraya imza attı. Ne diyor bu maddeler, insanların istedikleri devlette kalma, ikame etme ve yaşama hakları var. Bu yaşam hakkını yaptığın zulümle alıyorsun. Türkiye 9 yıldır 4 milyon mülteciye kapısını ve yüreğini açmış. Sen de 150 mülteci gelmiş onlardan korkuyorsun. Sığınmacıların umutlarına biber gazı sıkmak, mermi sıkmak insanlık değildir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!