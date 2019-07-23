Uluslararası İlişkiler Bölümü taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Uluslararası İlişkiler Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Uluslararası İlişkiler Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.