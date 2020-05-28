Uluslararası Göç Filmleri Festivali

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festivalin basın toplantısında açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle yaptı.
Gaziantep'te düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen, dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivalinin Onursal Başkanı F. Murray Abraham da toplantıya ABD'den katıldı.
Oscarlı Hollywood yıldızı Abraham, "Türkiye, dünyada en yüksek sayıda göçmene ev sahipliği yapan ülke. Ülkede Suriye'den gelen 3,6 milyon göçmenin yanı sıra başka ülkelerden gelen pek çok sığınmacı da bulunuyor. Şimdi dünyanın tümünde olduğu gibi göçmenlerin karşısında da yeni zorluklar var. Kovid-19'un yayılmasını durdurmak gibi... Bu festival göç deneyimine değinen filmleri ön plana çıkarıyor. Aynı zamanda yapımcılığı göçmenler tarafından üstlenilmiş, yönetilmiş, yazılmış ve oynanmış filmlere de yer veriyor. Festival süresince bu filmlerden bazılarını tanıyacağız ve deneyimli isimlerin ustalık sınıflarına ve söyleşilere katılma fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.
UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün de festivalde UNICEF adı altında "Çocuk ve Göç" temalı kısa film kategorisinin de yer aldığını söyledi.
Büyüküstün, göçten en çok çocukların etkilendiğine işaret ederek, "Bulundukları, doğdukları, büyüdükleri, büyümekte oldukları topraklardan, ülkelerinden koparılıp zorlu bir yolculuk sonrasında bazen kayıplar verdikleri bir yolculuk sonrasında kendilerini kültürünü, dilini hiç bilmedikleri bir ülkede buluyorlar, oraya adapte olmak zorunda bırakılıyorlar. Bu da onların gelişiminde ve huzurlarında olumsuz etkiler oluşturuyor. Filmlerin, festivallerin bütünleştirici özellikleri vardır. Bizi geliştirir, başka şeyleri görmemizi sağlar, bakış açımızı değiştirir. Kültürleri birleştirir, birbirimizi anlamamızı sağlar. Filmlerin bu eşsiz anlatım dilini, iyileştirici ve bütünleştirici gücünü böyle bir konu üzerinde kullanması bence çok önemli. Bu festivalin de gerek katılımcılarıyla, gerek filmleriyle bu konunun daha anlaşılır daha önemli ve daha tartışılır daha çözüm aranır hale gelmesinde rol oynayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- Festival hakkında
Geçen ay Gaziantep'te yapılması planlanan fakat salgın nedeniyle ertelenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali, 14-21 Haziran'da online olarak düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen festivalde, sinema dünyası, sivil toplum kuruluşlarıyla akademi camiasından yerli ve yabancı katılımcıları ağırlanacak.
Festival, sinema üzerinden göç ve göçmen meselesi hakkında farkındalık oluşturulması amacıyla, göç meselesinin toplumlar arasındaki kültürel etkilerini ve adaptasyon süreçlerini ele alacak.
- Festival yarışmasında kazananlara toplam 26 bin avro ödül verilecek
Dünyada son beş yılda önemli festivallerde ödüle layık görülmüş "Göç" ve "Medeniyet" temalı filmlerle senaryoların, "Uluslararası Uzun Metraj" ve "Uluslararası Kısa Metraj" olmak üzere iki kategoride yarışacağı festivalde 50'nin üzerinde film gösterilecek.
Jüri değerlendirmesin sonucunda "En İyi Uzun Metraj Film" 15 bin avro, "En İyi Kısa Metraj Film" ile "İlham Verici Senaryo" 5 bin avro para ödülünün sahibi olacak. Festivalde aynı zamanda "Aynı Gemi- Same Boat" adıyla düzenlenecek bir başka kısa metraj film yarışmasında da birinciye bin avro ödül verilecek.
Göç konusunda duyarlılık gösteren ve bu konuyla ilgili müzikler yapan sanatçılar, festival kapsamında YouTube üzerinden canlı olarak konser verecek.
Festival bünyesinde aynı zamanda herkesin ziyaret edebileceği göç ve dünyanın tarihi yerlerini ele alan yeni nesil sergiler de VR gözlüklerle online olarak "www.migrationff.com" adresinden gezilebilecek.
,Musa Alcan,Saadet Firdevs Aparı
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