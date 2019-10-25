Avrupa Birliği tarafından fonlanan “Internalisation at Home Through Online Micromasters and Virtual Mobility” projesi kapsamında; girişim, inovasyon ve iletişim becerilerini güçlendirmek isteyenlere açık uluslararası uzaktan eğitim programına başvurular başladı. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek ve dili İngilizce olacak “Girişimcilik Ekosistemi ve İnovasyon Stratejisi” başlıklı eğitimi tamamlayanlara, uluslararası sertifika verilecek.

Program, İstanbul Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde; İstanbul Üniversitesi (Türkiye),Institute of Communication Studies (Makedonya),DOBA Faculty (Slovenya) ve Vytautas Magnus University (Litvanya)'nin işbirliğiyle hayata geçirilecek. Başvuruların 15 Ekim - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında www.micromaster.eu adresinden yapılacağı ve Türkiye'den 40 katılımcının burslu olarak eğitim göreceği program 6 ay sürecek.

Programa başvuran ve uygun bulunan adayların, Avrupa Birliği tarafından sağlanan burs kapsamında eğitim alması mümkün olacak. Girişimcilik, yönetim ve pazarlama alanlarında çalışmayı hedefleyenlerin bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkaracak program, uluslararası profesyonel network oluşturmalarına yardım edecek. Herhangi bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olanların başvurabileceği eğitimler, katılımcı ülkelerden farklı sektörlere mensup 10 öğretim üyesi ve mentor tarafından verilecek.

Öğrencilerin uluslararası karma takımlar halinde çalışma ve çevrimiçi kaynaklardan yararlanma imkânını elde edeceği proje kapsamında, 4 ders bulunacak. 20 Ocak – 16 Şubat 2020 tarihleri arasında “Uluslararası İş Çevrelerinde İletişim Kurma Biçimleri” konusu ele alınacak. 24 Şubat – 22 Mart 2020 tarihlerinde “İnovasyon ve Yenilikçi İş Stratejileri”, 30 Mart – 3 Mayıs 2020 tarihlerinde “Düşüncede ve Eylemde Girişimcilik Zihniyeti” anlatılacak. “Final Projesi” ise 11 Mayıs – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında hazırlanıp teslim edilecek. Ayrıntılı bilgi isteyenler, info@micromaster.eu adresine e-posta gönderebilecek.