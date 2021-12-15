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15-18 Mart 2022 tarihlerinde Fransa’nın Cannes şehrinde 31. kez düzenlenecek olan MIPIM’de, dünya gayrimenkul sektörünün dev oyuncuları bir araya gelecek. Türkiye resmi temsilciliğini Alkaş’ın üstlendiği MIPIM 2022’de,“İstanbul Çadırı” ise bu sene GYODER öncülüğünde kurulacak.

Alkaş'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin MIPIM 2022 katılımının detayları, RE360 Gayrimenkul buluşması etkinliği içerisinde düzenlenen MIPIM lansman oturumunda; TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve MIPIM Resmi Temsilcisi Avi Alkaş’ın konuşmaları ile gerçekleştirildi.

Lansman oturumunda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul ve inşaat sektörlerini, Türkiye’nin stratejik gücü haline getireceğini ve bunu hep birlikte başarılacağını vurguladı. Kurum “Bugün bu ülkenin ekonomik büyümesinde, en büyük rol geleceğimizin lokomotifi inşaat sektörümüze, yatırımcılarımıza aittir. Kovid-19’a bağlı olarak tüm dünyada yaşanan ekonomik durgunluk her ne kadar ülkemizi etkilemiş olsa da, Türk gayrimenkul ve inşaat sektörü, salgın dönemindeki üstün performansıyla gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.Bu özel buluşma vesilesiyle; sektörümüze, bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sektörümüzü canlandırmak istiyoruz, güçlendirmek istiyoruz. Orta ve küçük ölçekli yatırımcıyı harekete geçirerek üretimi, istihdamı artırmak, büyümeye, ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz” açıklamasıyla sektörü Türkiye’yi temsil için MIPIM fuarına davet etti.

Yeşil kalkınma devrimine de değinen Kurum bu konuda“Hepimiz için iki hedef var.2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma devrimi.Yeşil kalkınma devrimiyle, artık çevrecilik, şehircilik, tarım, ticaret, sanayi ve hatta sanata kadar tüm kavramlar radikal bir şekilde kabuk değiştirecek, dönüşecek. Yenilikçi yatırımları hızlandırarak, uygun koşullu finans mekanizmalarını oluşturarak küresel rekabette önemli bir konum elde edebiliriz. İşte tam olarak bu nedenle; iklim değişikliğiyle mücadeleyi sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda bir kalkınma meselesi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

"TEK İMAJ, TEK SES, TEK MESAJIN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Türkiye’nin dünya çapında ilham veren projelerinin sunulacağı GYODER İstanbul Çadırı’nın MIPIM 2022’de en görünür ve etkin alanlarından birinde yerini alacağını vurgulayarak, “MIPIM her yıl kentler, yerel yönetimler, yatırımcılar, mimarlar, geliştiriciler, kullanıcılar ve hizmet sağlayıcılar olmak üzere binlerce markayı bir araya getiren, değerli ve son derece önemli bir organizasyon. Bu sene GYODER’in MIPIM’deki ana amacı bizim yapılı çevremizin gelişmesi sürecindeki vizyonumuzun temelini oluşturan Tabiat, Teknoloji, Tasarım ve Toplum odaklı hassasiyetlerimizi vurguladığımız 4T prensiplerimizdeki güçlü hikayelerimizi anlatmak ve aynı zamanda kurumsal yabancı yatırımcılarla birebir görüşmelerin sağlanabilmesi için gerekli alt yapının kurulmasını sağlamak. Ülkemizdeki geliştiricilerin son derece yetkin ve dünya çapında firmalar olduğunu ve mevzuatlarımızın yatırımcılara kolaylık sağlamak adına düzenlendiğini aktarmamız gerekiyor. Tüm bu bütünsel yaklaşımın daha da güçlü kılınabilmesi için tek imaj, tek ses, tek mesajın çok önemli olduğunu biliyoruz. Gayrimenkuldeki önemli oyuncuların güç birliğinin GYODER’in çatısında daha iyi temsil edileceğine inanıyoruz. Tüm fuar boyunca 4T olarak tanımladığımız ana vizyonumuz çerçevesinde tasarım, teknoloji, toplum ve tabiat konularında paneller gerçekleştirerek ve alanında lider konuşmacıları misafir ederek bu konulardaki öncü duruşumuzun sergilenmesini hedefliyoruz. Bu çabamızın yapı endüstrisinin farklı alanlarındaki firmalarımız için önemli fırsatları beraberinde getireceğine inanıyoruz. ” açıklamasında bulundu.

"REKABET YERİNE REKABERLİK"

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve MIPIM resmi temsilcisi Avi Alkaş, dünyanın dört bir yanında dev projelere imza atan Türk gayrimenkul şirketlerinin pandemi döneminde rekabet yerine rekaberlik ederek, yakın coğrafyalar da söz sahibi olabileceğini dile getirdi. Bu etkinlikte pandemi sonrasında gayrimenkul sektörünün nasıl şekilleneceği ve Türk gayrimenkul sektörünün bu sürece nasıl uyum sağlayacağının masaya yatırıldığını kaydeden Alkaş, “Rekabetçi olmanın yanı sıra rekaber çalışmanın getirdiği bir düzene geçiyoruz. Bu rekaber yaklaşımla rekabetçi şirketlerin dahi pazarı beraber büyütmeleri ve birlikte gelişmeyi teşvik etmeleri çok önem kazanıyor. Uluslararası gayrimenkul sektörünün şampiyonlar ligi olarak görülen MIPIM’de şehirlerimizin ve dünyadaki kentsel yaşamın, mimari ve her türlü finansal çözümlerinindışında yeni uygulamaların da gözler önüne serildiğiböylesi bir platformda Türkiye’mizi İstanbul çadırıyla uluslararası alanda temsil etmek bizim için en önemli görevlerden biri olmuştur.” açıklamasında bulundu

MIPIM’de bu sene GYODER önderliğinde İstanbul çadırının daha da merkezi bir alana taşındığını belirten Alkaş, “İstanbul çadırı sektördeki tüm paydaşları bir araya getirirken, sektördeki yenilikleri, yeni akımları inceledikleri bir mekan olarak da karşımıza çıkıyor.Biz her zaman yeni kuşaklara daha iyi ve daha güzel bir dünya bırakmayı istiyoruz. Bu sebeple global arenada yürütülen bu tip çalışmalar daha da fazla önem kazanıyor”. dedi

FUARA YÜKSEK KATILIM BEKLENTİSİ

MIPIM 2019 yılında 90 olan katılımcı ülke sayısı 100’e çıkarken, fuarın düzenlendiği alanda 20 bin metrekareden 21 bin 500 metrekareye yükseldi. 2019 yılındaki MIPIM boyunca bir önceki sene 25 bin olan ziyaretçi sayısı 26 bine yükseldi. 2022 yılında ise 26 bini aşkın kişinin MIPIM’i ziyaret etmesi bekleniyor.

2020 yılında pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen MIPIM, 2019 yılında proje finansmanı alanında 5 bin, geliştirici alanında 4 bin 800, mimarlık alanında 2 bin, mülk sahibi alanında bin 600, hizmet sağlayıcı alanında 4 bin, portföy yönetimi ve ikincil piyasalar alanında da 5 bin 400 kuruluş kayıt yaptırmıştı.