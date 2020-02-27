27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Erbakan Ödülleri, 14 Mart'ta sahiplerini bulacak
54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı ve Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına düzenlenen Uluslararası Erbakan Ödülleri'nin 3'üncüsü, 14 Mart'ta Lütﬁ Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek törenle verilecek.
Erbakan Ödülleri Platformundan yapılan açıklamaya göre etkinlik, 5 kişilik yürütme ve 18 kişiden oluşan yönetim kurulundan oluşan Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenleniyor. Bu yıl ki ödül jürisi Prof. Dr. Sabri Tekir, Prof. Dr. Sencer İmer, Prof. Dr. Ramazan Evren, Prof. Dr. Murat Yülek ve Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan oluşuyor.
Törenin amacı, hayatı ve çalışmaları ile topluma ve insanlığa örnek olan, değer katan, topluma yol gösteren gerçek veya tüzel kişilerin teşvik edilmesi olarak belirlendi.
Uluslararası Erbakan Ödülleri, iki ana başlıkta verilecek.
"İnsanlığa Fayda" başlığı altında toplumsal statüsü, eğitimi, unvanına bakılmaksızın yaptığı veya yapmakta olduğu işler dolayısıyla insanlığın huzuru, refahı, barışı, maddi ve manevi gelişimi ve mutluluğuna katkı sağlayan gerçek kişi veya kurumlara; "Onur Ödülü" başlığı altında toplumsal hayatın farklı alanlarında üstün değerler üretmiş, hayatında adaleti, hakkaniyeti, hukukun üstünlüğünü, toplumsal meşruiyet ve vicdanı esas almış, insanların, toplumların ve milletlerin barış ve refah içinde yaşaması için üstün gayret göstermiş, şahsiyetiyle bugüne ve yarına örnek olmuş, hayatta olmayan kişiler adına yakınlarına sunulacak.
Ödül, Necmettin Erbakan'ın kurucusu olduğu ve Türkiye'nin ilk yerli motorunun üretildiği Gümüş Motor fabrikasından ilhamla, fabrikada üretilen ilk motorun stilize edilmiş gümüş bir versiyonu şeklinde olacak.
Ödül töreni, 14 Mart'ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.
Erbakan Ödülleri Platformu Başkanı Dr. Abdullah Sevim, törene ilişkin şunları kaydetti:
"Rahmetli Erbakan Hocamız ömrü boyunca iyinin, güzelin ve doğrunun yaygınlaşması için mücadele verdi, insanların hayırlısı olmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve bu yolda hiçbir zorluk ve engel tanımadan mücadele etti. İnşallah bu ödüller vasıtası ile tüm dünyada hocamızın uğruna mücadele ettiği bu hasletleri yaygınlaştırmak ve teşvik etmek fırsatı bulacağız. İnşallah bu yıl uluslararası ve son derece nitelikli bir programı gerçekleştirmiş olacağız."
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