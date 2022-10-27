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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile birlikte dünyada gerçek anlamda ilk küresel enerji krizinin yaşandığını kaydetti.

Fakat IEA, 2022 raporunda bunun aynı zamanda temiz enerjiye geçişi hızlandıracak tarihi bir dönüm noktası da olabileceğine dikkat çekti.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali enerji piyasaları ve politikalarını yalnızca şu an için değil önümüzdeki onlarca yıl için de değiştirdi" dedi.

Birol, "Bugünün politik ortamında bile enerji dünyası gözlerimizin önünde dramatik bir şekilde değişiyor. Dünya çapında hükümetlerin attığı adımlar, bu krizi, daha temiz ve ucuz ve daha güvenli bir enerji sistemine geçiş için tarihi ve kesin bir dönüm noktası haline getirme umudu veriyor" diye sürdürdü.

IEA küresel karbon salımlarının 3 yıl içerisinde en yüksek noktasına erişerek düşüşe geçmeye başlayacağını kaydediyor ancak bunun yüzyılın sonunda dünya ısısında beklenen tehlikeli artışları engellemeye yetmeyeceği uyarısında bulunuyor.

1970'li yıllarda kurulan ve küresel enerji politikaları konusunda tavsiyelerde bulunan Paris merkezli kuruluş IEA, temiz enerji teknolojilerine yapılacak yatırımları artırmak için çok daha güçlü önlemler alınması gerektiği sonucuna varıyor.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, aslında temiz enerjiye geçişin çevre açısından yeterince gerekçesi bulunduğunu ama buna şimdi bir de daha ucuz ve güvenli enerji gibi ekonomik gerekçelerin kuvvetle eklendiğini kaydetti.

"Bugün ekonomi, iklim ve güvenlik önceliklerinin çakışması, ibreyi, dünya halkları ve gezegen açısından daha iyi bir yere götürecek şekilde hareket ettirmeye başladı bile" diye ekledi.

IEA geçen yıl Ukrayna işgalinden önce yayınladığı 2021 raporunda da yenilenebilir enerji üretiminin rekor düzeyde arttığını ancak bunun 2050 yılı için belirlenen "net sıfır emisyon" hedefine ulaşmak için yeterli olmadığını kaydetmişti.

Kuruluşa göre bu hedefe ulaşılabilmesi için yenilenebilir ya da temiz enerji üretimindeki artış hızının 30 yıl içinde şu andakinin iki katına çıkması gerekiyor.

IEA'ya göre şu anda dünyada geçen yıl itibariyle üretilen elektriğin üçte biri rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor.