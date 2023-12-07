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        Haberler Dünya Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Fransa Şeref Nişanı'na layık görüldü

        Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Fransa Şeref Nişanı'na layık görüldü

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "dünya enerji ve iklim konularına sağladığı olağanüstü katkılar" nedeniyle Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olarak bilinen Şeref Nişanı'na (Légion d'honneur) layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 17:42 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:42
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        IEA Başkanı Birol, Fransa Şeref Nişanı'na layık görüldü
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        IEA'dan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlenen özel bir törenle Birol'a nişanını takdim etti.

        Törene, Fransa eski Başbakanı Laurent Fabius, Fransa Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher'in yanı sıra, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'in de aralarında olduğu çok sayıda ülkenin büyükelçisi, siyasetçi ve iş insanı katıldı.

        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Galatasaray Yönetim Kurulu'nu temsilen Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Akil'in de davetliler arasında bulunduğu törene, Birol'un yakın çalışma arkadaşları da katıldı.

        Birol, 1802'den beri Fransız hükümeti tarafından üstün başarılı kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen ve ülkenin en yüksek dereceli sivil nişanı olarak bilinen "Legion d'Honneur"e, "dünya iklim ve enerji konularına olan olağanüstü katkıları nedeniyle" layık görüldü.

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        Birol, tören sonrası duygularını AA ile paylaştı

        Tören sonrasında duygularını AA muhabiri ile paylaşan Birol, nişana layık görüldüğüne ilişkin haberi ilk aldığında çok şaşırdığını belirterek, “Hem şaşırdım hem de çok sevindim. Çünkü bunun nadir verilen bir nişan olduğunu biliyorum ve bu şekilde Elysee Sarayı'nda düzenlenen bir törenle verilmesi de çok görülmüş bir durum değil. Bu açıdan beni çok mutlu etti. Enerji ve iklim alanına 'olağanüstü katkı' sunduğum ifade edilerek de bu nişanı almak beni ayrıca sevindirdi." diye konuştu.

        "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak gurur duyuyorum"

        IEA'nın açıklamasında görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Fransa devletinin dünyada ve Fransa'da üstün başarı gösterdiği şahsiyetlere verdiği 'Legion d'Honneur' nişanını Sayın Fatih Birol'a taltif etmesi Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak benim açımdan çok gurur verici bir olaydır. Buna tanıklık etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu töreni Sayın Fatih Birol'un dünyada ne kadar tanındığını, itibar gördüğünü ve takdir edildiğini gösteren önemli bir tören olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise Birol'un dünya çapında tanındığını dile getirerek, "Onu tanıyor olmaktan, onun yanında olmaktan gurur duyuyorum. Bugün de Fatih Bey bize yine bir başka gurur yaşattı. Her zaman uluslararası camiada başarılarıyla gururlanıyoruz. Bugün de 'Legion d'Honneur' alarak gurur verdi bize. Ayrıca da Fransa Cumhurbaşkanı Macron kendisi hakkında çok güzel şeyler söyledi. Hepsini hak ediyor Fatih Bey." diye konuştu.

        TIME Dergisi'nin "Dünyanın en etkili 100 kişisi" listesinde yer alan Fatih Birol, Japon İmparatoru'ndan Yükselen Güneş Nişanı, İsveç Kralı'ndan Kutup Yıldızı Nişanı, Avusturya, Almanya ve İtalya'dan en yüksek başkanlık nişanları dahil olmak üzere, çok sayıda devlet nişanının da sahibi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #Fatih Birol
        #Uluslarası Enerji Ajansı
        #Legion dHonneur
        #dünya
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