Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon

Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu

Giriş: 22.11.2022 - 18:04 | Güncelleme: ABONE OL
Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu
AA

New York Hilton Midtown Otelde düzenlenen ve sunuculuğunu Penn Jilette’nin yaptığı 50'nci Uluslararası Emmy Ödülleri gecesinde 23 ülkeden 15 kategoride 60 yapım temsil edildi.

Galada konuşan Uluslararası Akademi Başkanı ve CEO'su Bruce Paisner, "Bu yıl 50'ncisi düzenlenen bu gecede özellikle sevindirici olan şey, dünya çapında dünya standartlarında televizyon programları ve şahsiyetler üreten ve Emmy ödülü kazanan ülkelerin sayısını görmektir" dedi.

'En İyi Sanat Programı' dalında ödülü James Rogan'ın yönettiği 'Freddie Mercury: The Final Act' adlı İngiltere yapımı belgesel kazandı.

'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü', 'Le Bal des Folles' adlı filmdeki rolüyle Fransız oyuncu Lou de Laage, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise "Irvine Welsh’s Crime" dizisinde bir dedektifi canlandıran İskoç doğumlu İngiliz oyuncu Dougray Scott aldı.

'En İyi Komedi' dalında ödülüne İngiliz dizisi 'Sex Education', drama dalında ise yine İngiliz yapımı 'Vigil' adlı dizi layık görüldü.

'En İyi Belgesel' ödülünü Anne Poiret'in yönettiği 'Les Damnés de la Guerre' adlı Fransız yapımı kazanırken spor belgeseli dalında ise yönetmenliğini Barbie MacLaurin’in yaptığı, yarış pilotu Michèle Mouton'un hayatını anlatan 'Queen Of Speed' adlı İngiliz yapımı kazandı.

Rusya - Ukrayna savaşı dolayısıyla tüm Rus yapımı programlar değerlendirilme dışında tutuldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Husumetlisi Pitbull ile saldırdı! Ölümden döndü
Husumetlisi Pitbull ile saldırdı! Ölümden döndü
Endonezya'daki depremde son durum ne?
Endonezya'daki depremde son durum ne?
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Kırmızı ışıkta çarpıp ölüme terk etti!
Kırmızı ışıkta çarpıp ölüme terk etti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.