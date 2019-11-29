Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi’nin 11'incisi yapılacak

29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEM-SEN) ile Ankara Barosu (Yapay Zeka Hukuku Merkezi),tarafından bu yıl Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi’nin 11'incisi gerçekleştirilecek. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi'nin bul yılki teması ise “Eğitim, Hukuk ve Yapay Zeka” olarak belirlendi.
Bir ilk olma özelliğine sahip olan kongrede yapay zeka multidisipliner olarak irdelenecek.
5-7 Aralık 2019 tarihinde Antalya’da yapılacak olan kongreye tanınmış pek çok felsefeci, eğitimci, hukukçu, nörolog, psikiyatrist ve uygulamacının yanında, Rusya’nın yapay zekâ alanında bir numarası olarak bilinen Rusya Yapay Zeka Koordinatörü Prof. Dr. Sergei D. Karakozov da konuşmacı olarak katılacak.
Kongrede bu konular masaya yatırılacak:
Yapay Zeka ve Algı Yönetimi
Multidisipliner Bakışla Yapay Zeka
Gelecekteki Eğitim
Yapay Zekanın Hukukla İlişkisi
Rusya Federasyonu'ndaki Yapay Zeka Teknolojilerinin Geliştirilmesi Ulusal Projesi
Yapay Zeka, İnsanoğluna Son Dijital Darbe mi yoksa Yeni Bir Milad Mı?
Yapay Zeka ve Etik
Yapay Zekada Fırsatlar ve Tehditler
Bilgisayar ve Matematik Eğitimi
Yapay Zeka Yöntemiyle Siber Güvenlik
Yapay Zekanın Dünü Bugünü Yarını
Felsefe ve Yapay Zeka
Eğitimin Felsefi Temelleri
Yapay Zeka Gelişmeleri Karşısında Felsefenin Geleceği
İnsan Psikolojisi Yapay Zekalı Dünyaya Hazır Mı?
Dijital Çağda İnanç
Yapay Zeka ve Ceza Hukuku Sorumluluğu
Yapay Zekanın Yetenek ve Olanakları
Eğitimde Yönetim Ve Denetim: Sistemsel Sorunlar Üzerine Tartışma
Yapay Zekalı Dünyada Şiir, Yaratıcılık
Yapay Zeka Gelişmelerinde Eğitim Denetimi
Bilim Çağında Nörohukuk
Nörohukukta Suç ve Beyin İlişkisi
Yapay Zeka Destekli Nörohukuk Sisteminde Suç ve Cezaya Yaklaşım
Afet Yönetimi ve Yapay Zeka
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