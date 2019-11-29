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Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi’nin 11'incisi yapılacak

Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi’nin 11'incisi 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi'nin bu yılki teması “Eğitim, Hukuk ve Yapay Zeka” olacak

29.11.2019 - 16:26 | Güncelleme:
Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi
HABERTURK.COM

Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEM-SEN) ile Ankara Barosu (Yapay Zeka Hukuku Merkezi),tarafından bu yıl Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi’nin 11'incisi gerçekleştirilecek. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi'nin bul yılki teması ise “Eğitim, Hukuk ve Yapay Zeka” olarak belirlendi.

Bir ilk olma özelliğine sahip olan kongrede yapay zeka multidisipliner olarak irdelenecek. 

5-7 Aralık 2019 tarihinde Antalya’da yapılacak olan kongreye tanınmış pek çok felsefeci, eğitimci, hukukçu, nörolog, psikiyatrist ve uygulamacının yanında, Rusya’nın yapay zekâ alanında bir numarası olarak bilinen Rusya Yapay Zeka Koordinatörü Prof. Dr. Sergei D. Karakozov da konuşmacı olarak katılacak.

Kongrede bu konular masaya yatırılacak: 

Yapay Zeka ve Algı Yönetimi

Multidisipliner Bakışla Yapay Zeka

Gelecekteki Eğitim

Yapay Zekanın Hukukla İlişkisi

Rusya Federasyonu'ndaki Yapay Zeka Teknolojilerinin Geliştirilmesi Ulusal Projesi

Yapay Zeka, İnsanoğluna Son Dijital Darbe mi yoksa Yeni Bir Milad Mı?

Yapay Zeka ve Etik

Yapay Zekada Fırsatlar ve Tehditler

Bilgisayar ve Matematik Eğitimi

Yapay Zeka Yöntemiyle Siber Güvenlik

Yapay Zekanın Dünü Bugünü Yarını

Felsefe ve Yapay Zeka

Eğitimin Felsefi Temelleri

Yapay Zeka Gelişmeleri Karşısında Felsefenin Geleceği

İnsan Psikolojisi Yapay Zekalı Dünyaya Hazır Mı?

Dijital Çağda İnanç

Yapay Zeka ve Ceza Hukuku Sorumluluğu

Yapay Zekanın Yetenek ve Olanakları

Eğitimde Yönetim Ve Denetim: Sistemsel Sorunlar Üzerine Tartışma 

Yapay Zekalı Dünyada Şiir, Yaratıcılık

Yapay Zeka Gelişmelerinde Eğitim Denetimi

Bilim Çağında Nörohukuk

Nörohukukta Suç ve Beyin İlişkisi

Yapay Zeka Destekli Nörohukuk Sisteminde Suç ve Cezaya Yaklaşım

Afet Yönetimi ve Yapay Zeka

 

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