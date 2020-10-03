Uluslararası Doktorlar Derneğinden Kovid-19'a karşı tedbirli olunması uyarısı - DİYARBAKIR

AA

Araç, derneğin il binasında düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklama yaptı.Kentte, pandeminin başlangıcından bu yana 2 bin 500 sağlık çalışanına siperlik, dernek bünyesinde psikososyal destek verdikleri 250 yetim ve ailelerine de kişisel hijyen paketi ulaştırdıklarını ifade eden Araç, ülke genelinde ise online bilgilendirme toplantıları yaptıklarını belirtti.

Araç, salgının henüz bitmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hala başındayız gibi düşünsünler. Şu anda en problemli dönemin içerisindeyiz. Önümüz kış. İnfluenza dediğimiz, diğer soğuk algınlıklarıyla bu hastalığın biraz daha fazla görülebileceği ya da görüldüğünde kış hastalıklarıyla daha kötü seyredeceğini tahmin ediyoruz. Bu anlamda maske, mesafe ve el yıkanması hiçbir zaman aksatılmamalı. Herkes kendisi ya da karşısındaki koronavirüs taşıyıcısıymış gibi düşünüp buna göre hareket etmeli."