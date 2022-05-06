İkincisi düzenleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ve Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşlığında düzenlenecek olan 2'nci Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali, 2 - 5 Haziran 2022 arasında sinemaseverlerle buluşacak. Yönetmen - yapımcı Serhat Gönen’in direktörlüğünde düzenlenecek olan festival, Diyarbakır’da günümüze kadar sürekliliği olan bir festival olmamasının eksikliğini tamamlamak amacıyla yola çıkmıştı. Yenişehir Belediyesi ve Sur Belediyesi’nin de desteklediği festival, bu yıl Karavil Grup sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
Kısa film yapımcılarını, sinema sektörü profesyonellerini ve Diyarbakırlı sinemaseverleri Diyarbakır’da bir çatı altına toplamayı hedefleyen festival, bu yıl ‘Uluslararası’ kategoriyi de bünyesine ekleyerek yoluna devam ediyor. Festivalin yarışma bölümü için kısa film başvuruları da 10 Nisan’da başladı. Festivale başvurular filmfreeway.com/DiyarbakirShortFilmFestival web sitesi üzerinden 20 Mayıs tarihine kadar yapılabiliyor. Festivalde bu yılki filmler; Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel ve Uluslararası Kısa Film Yarışması olmak üzere üç ayrı kategori üzerinden değerlendirilecek. Festivale başvuran ve ana seçkiye seçilen kısa filmler, toplam 15 ödül heykelciği ve 40 bin TL’lik ödül için yarışacak. 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali’nde ayrıca kısa film yarışmasında yarışan filmlerin ve özel gösterim seçkisine alınan filmlerin gösterimleri de yapılacak. Aynı zamanda festival kapsamında; atölyeler, söyleşiler, sergiler ve masterclass çalışmaları da yapılacak.
Festival kapsamında geçtiğimiz yıl verilen Sami Hazinses ve Sezai Karakoç adına takdim edilen emek ödüllerinin sahipleri de belli oldu. Sinema sanatçısı Sami Hazinses adına verilen Emek Ödülü; Şerif Sezer’e takdim edilecek. Şair Sezai Karakoç adına verilen Emek Ödülü ise Cezmi Baskın’a takdim edilecek. Sezer ve Baskın’a ödülleri, 2 Haziran akşamı gerçekleştirilecek olan festivalin açılış töreninde sunulacak.
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