"Uluslararası Dergi Günleri" İstanbul'da 29 Eylül'de başlayacak

AA

Fuarın ana teması geçen yıl vefat eden dergici, eğitmen ve yazar Asım Gültekin olacak.

DERGİBİR kurucu başkanı ve dergi fuarlarının da öncüsü olan Asım Gültekin için özel bir alanın olacağı fuarda, Gültekin'e ait eserler, ona özel yayımlanan dergiler, kitaplar ve fotoğraflar sergilenecek.

Geleneksel hale gelen ve geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan fuara, bu yıl da yurt içi ve yurt dışından yüzlerce derginin katılımı bekleniyor.

DERGİBİR Başkanı Metin Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl 'Dergi Günleri'ni kurucu başkanımız Asım Gültekin'e vefa borcumuz olarak onun anısına gerçekleştiriyoruz. Asım arkadaşımız, kardeşimiz gerçekten dünyada benzeri olmayan bir fikri hayata geçirdi ve bugüne kadar da getirdi. Bizler de onu bıraktığı bu hattı, çizgiyi daha da geliştirerek ileriye taşıma gayretindeyiz." dedi.

Fuarda çok sayıda etkinliğin düzenleneceğini aktaran Uçar, "Osmanlıca hızlı okuma, yazma kursundan, dergi atölyelerine, mini konserlerden panellere kadar birçok etkinlikle okuyucularımızla bir araya geleceğiz. Ziyaretçilerimiz de gönül rahatlığıyla etkinliğe gelsinler. Açık alanda yapılan bu etkinlikte pandemi koşulları gereğince tüm önlemler de alınmış olacak. Açık havada çocuk, bilim, sanat, kitap, tarih ve benzeri bir çok alanda yüzlerce dergi sizi bekliyor." diye konuştu.