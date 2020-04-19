Uluslararası Covid-19 Konferansı online düzenlenecek

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik, sosyal ve siyasi birçok alanı etkilemesi ve halen sorunun çözümüne ilişkin somut politikalar oluşturulamamış olmasından yola çıkılarak 12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde interdisipliner Uluslararası Covid-19 Konferansı’nın (CONCOVID) yapılmasına karar verildiği açıklandı.

CONCOVID konferansına alanında uzman, dünyada tanınırlığı olan birçok bilim insanının ana konuşmacı olarak katılacağı belirtiliyor. Türkiye açısından bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağı ifade edilen CONCOVID, İstanbul Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Karatay Üniversitesi, Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği (Beyinder) ortaklığı ve EKOL-TEKMER’in katkılarıyla organize edilecek. Sağlık, sosyal, fen bilimleri ve İslami ilimler gibi farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren tüm dünyadan ve Türkiye’den bilim insanlarının katılımları ile online gerçekleştirileceği bildirilen CONCOVID konferansında, Covid-19 pandemisi konusunda güncel gelişmeler ele alınarak, sorunun çözümüne yönelik alternatif politikalar geliştirilmeye çalışılacağı aktarıldı.