Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya'ya karşı harekete geçiyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi, açılan davalarda Rusya'ya çocuk kaçırma ve kasti olarak sivil altyapıyı hedef alma konularını gündeme alacak.

Giriş: 13.03.2023 - 17:35 | Güncelleme: ABONE OL
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya'ya karşı harekete geçiyor
HABERTURK.COM

New York Times'ın haberine göre Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bağlantılı iki savaş suçu davası açmayı planlıyor. Konuya ilişkin isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, birkaç kişi için tutuklama emri istenebileceğini de öne sürdü.

Davalar, savaşın başlamasından bu yana ortaya atılan ilk kovuşturma süreci olmasıyla da öne çıkıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak dava konularından birinin Rusya'nın Ukraynalı çocuk ve gençleri kaçırarak Rus yeniden eğitim kamplarına göndermesini diğer davanın ise Kremlin'in kasıtlı olarak sivil altyapıyı hedef almasının olduğunu ifade etti.

Bazı diplomat ve uzmanlar; savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ya da soykırımla ilgili davalarda mahkeme devlet başkanlarına dokunulmazlık tanımadığı için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in suçlanmasının mümkün olduğunu söyledi. Yine de uzmanlar bu yargılama olasılığının zayıf olduğunu belirtiyor.

Kremlin ise savaş suçu suçlamalarını reddediyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yürüyerek Kapadokya
Yürüyerek Kapadokya
Afyonkarahisar TOKİ arsa kura sonuçları
Afyonkarahisar TOKİ arsa kura sonuçları
Hatay’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Hatay’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta tedirgin eden görüntü!
Sivas'ta tedirgin eden görüntü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.