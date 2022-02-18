Uluslararası Bilişim Kongresi Batman Üniversitesi ev sahipliğinde başladı

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Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik ana temasıyla Türkiye'nin en büyük bilişim festivalinin açılış programı, Batman üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Kongrede konuşma yapan Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı, Batman üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Bilişim Kongresinde hem katılımcı hem de bir ortak olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Alanlı, dijitalleşmenin özellikle Sanayi 1.0 ve Sanayi 4.0 ile Endüstri 4.0 olarak adlandırılan ve tüm dünyanın artık vazgeçilmez tercih noktası olmaktan daha çok zorunluluk haline gelen bir gelişme olduğunu söyledi. Kongre kapsamında sunulan tüm çalışmaların ülkemize ve ilimize katkı sunacağına inandıklarını belirten Alanlı, devletimizin de son 20 yıldır dijitalleşme yönünde önemli yatırımlar yaptığını kaydetti.

Batman Üniversitesi bünyesinde yakın zamanda faaliyete geçecek olan Teknokent’in de bu alana önemli katkılar sunacağını ifade eden Dr. Ahmet Alanlı, ülkemizin teknoloji ihraç eden bir ülke olmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Savunma sanayii noktasında üretilen teknolojilerin Türk Mühendisliğinin geldiği noktayı ortaya koyduğunu anlatan Alanlı konuşmasına şu şekilde son verdi: “Özellikle genç istihdamın teşviki kapsamında DİKA olarak bizler de gençlerimizin dijital beceri kazanmasına yönelik olarak yaklaşık bin gencimize kurs düzenliyoruz. Üniversitelerin böylesine önemli etkinliklere ev sahipliği yaparak gençlere yol göstermesi çok önemli. Üniversite-şehir bütünleşmesi adına böyle bir kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

"BATMAN ÜNİVERSİTESİ TÜM BİRİMLERİYLE KALİTESİNİ TESCİLLEYEREK KALİTEYİ KURUM KÜLTÜRÜ HALİNE GETİRİYOR"

Batman üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ise konuşmasına kongre kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aktararak başladı.

Batman Üniversitesi Rektörü olarak geride bıraktıkları bir yıl içerisinde yaptıkları faaliyetler ile ilgili bir sunum yapan Rektör Demir, akademik ve fiziki anlamda yaşanan önemli gelişmeleri sıraladı. Batman Üniversitesinin tüm birimleri ile kalitesini tescilleyerek kaliteyi kurum kültürü haline getirmek adına önemli bir yol kat ettiklerini kaydetti.

Akademik birim sayılarındaki artış, akademik çeşitlenme ve hem öğrenci hem de personele yönelik sunulan imkânlar hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İdris Demir sözlerine şu şekilde devam etti: “İlk amacımız bölgesel zenginliğimiz olan enerji konusunda ihtisaslaşmaktı ve 12 Kasım 2021 tarihinde Enerji Alanında Pilot Üniversite olma payesini kazandık. Fakülte sayımızı 10’a çıkararak yeni birimleri üniversitemiz bünyesine kattık. Öğrencilerimizin taleplerini hızla hayata geçirerek hem öğrencilerimizin hem de personelimizin memnuniyetine yönelik araştırmalar yaparak iyileştirme çalışmalarımızı hızlandırdık. Öğrencilerimizi akademik ve sosyal olarak geleceğe hazırlamak adına çalışmalarımızı sürekli güncelledik ve bu çalışmalara yenilerini ekledik. Bugün hem üniversitemiz, hem şehrimiz hem de ülkemiz adına çok önemli bir kongreye ev sahipliği yapıyoruz ve bundan dolayı çok gururluyuz. Uluslararası Bilişim Kongresi Doğu ve Güneydoğu'da bir ilk olma özelliği taşıyor. 16 firmanın destekleri ile Batman Üniversitesi öğrencilerini sektör temsilcileri ile buluşturuyoruz. Bu vesileyle Uluslararası Bilişim Kongresinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

"ÜNİVERSİTELER YEREL KATKILAR SUNSA DA ESAS OLARAK EVRENSEL BİLGİ ÜRETİRLER"

Rektör Demir’in ardından bir konuşma yapan Batman Valisi Hulusi Şahin ise Batman üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’in Batman Üniversitesine son bir yılda önemli akademik katkılarda bulunduğunu söyledi.

Batman Üniversitesindeki akademik sıçramanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Vali Şahin sözlerine şu şekilde devam etti: “Üniversiteler bulundukları şehirlere yerel katkılar sunsalar da esas olarak evrensel bilgi üretirler. Üniversiteler bizi evrensel bilgi ile buluşturan yerlerdir. İnsanın en büyük sıçramalarından birisi olan tarımın icat edildiği topraklarda yaşıyoruz. Yine insanoğlunun en son büyük adımı, dev sıçraması olan bilişimi de yine bu topraklarda konuşmak bence çok anlamlıdır. Nasıl tarım insanoğluna büyük sıçrama sağladıysa internetin keşfi de devasa bir atılım sağlamıştır ve bunu çok hızlı yapmıştır. Bilişim konusu son 40-50 yıl içerisinde dünyayı tamamen değiştirdi. Televizyonun dahi olmadığı bir dünyaya doğan bizlerin şimdi ise sanal evrenleri konuşuyor olması inanılmaz bir sürattir. Bilişimin sağladığı bu büyük fırsatlar beraberinde devasa riskleri de getirdi. İnternet ve dijital dünya, denetimsiz bir evren. Bu sanal evrende anarşi var, kaos var, kural yok. Bu kuralın olmaması fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getiriyor. Bu durum da bizleri daha önce haberdar olmadığımız suç türleri ile karşı karşıya getirdi. Bilgi güvenliği gibi yeni bir kavramla karşılaştık. Bilginin güvenliğini ve kontrolünü sağlamak çok zor. Bunlarla ilgili yeni kavramlar Batman Üniversitesi ev sahipliğinde konuşulacak. Bu nedenle kongre kapsamında emek veren herkese çok teşekkür ediyorum.”

2021'DE SİBER GÜVENLİĞE HARCANAN PARA 165 MİLYAR DOLAR

Protokol konuşmalarının ardından açılış derslerine geçilen kongrede ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı Siber Güvenlik Komutanı J. Mu. Albay Hasan Mutlu söz aldı. Kişisel Siber Güvenlik kavramına ilişkin açıklamalarda bulunarak alınabilecek tedbirlere ilişkin bilgiler veren Mutlu, kamu, özel sektör ve akademinin birleşerek doğru siber güvenlik tedbirleri almazsa siber güvenliğin ülkenin geleceğini etkileyen bir alan olmaya başlayabileceğini söyledi.

Birçok operasyonun bile bilişim sistemleri üzerinden yapılabildiğini örneklerle açıklayan Mutlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Siber güvenlikçiler veya bilgi teknoloji uzmanları olarak verinin bütünlüğünü, gizliliğini ve erişebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu sağlamadığımızda siber savaşlar evresine giriyoruz.”

Konuşmasında djital işgal kavramına da açıklık getiren Mutlu, ülkemiz veya dünyanın teknolojik olarak dijital bir işgal atında mı sorusunu düşünmemiz gerektiğine dikkat çekti. 2021 yılı itibariyle dünyada siber güvenliğe harcanan paranın 165 milyar dolar olduğunu söyleyen Mutlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Biz kendi ekosistemimizi oluşturup kendi ürünlerimizi tasarlayamazsak, yabancı ürünlerle yola devam edersek ne yazık ki sınır güvenliğimizi veya ülke güvenliğimizi yabancı askerlere teslim etmiş oluruz. Ülkemizin 4. boyuttaki savaşında yerli ve milli ürünlerle mücadele etmeliyiz.”

BÜYÜK VERİ KAVRAMI VE UYGULAMA ALANLARI

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Güvenlik Komutanı J. Mu. Albay Hasan Mutlu’nun ardından söz alan Calgary Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Reda Alhajj, ilk olarak büyük veri kavramına ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyük verinin uygulama alanları hakkında bilgiler veren Alhajj, veri madenciliği yöntemlerinden birliktelik kuralları, sınıflandırma ve kümeleme ile ilgili detayları katılımcılarla paylaştı. Sosyal ağ analizi ile ilgili araştırma grubunun yaptığı çalışmaları özetleyen Prof. Dr. Reda Alhajj, gelecekte trend olabilecek araştırma konularına değindi.