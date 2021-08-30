Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Kuzey Kore’nin nükleer faaliyette bulunduğuna ilişkin "tutarlı göstergeler" var

UAEA’nın 27 Ağustos Cuma günü yayımlanan yıllık raporunda, Kuzey Kore’nin Yongbyon bölgesindeki nükleer reaktöre atıfta bulunuldu.
Raporda, başkent Pyongyang’ın kuzeyinde bulunan Yongbyon’daki nükleer reaktörün "soğutma suyunun tahliyesi de dahil olmak üzere" faaliyet gösterdiğine ilişkin "tutarlı göstergelerin" bulunduğuna dikkat çekildi.
Yongbyon’daki radyokimya laboratuvarının da şubat ayının ortalarından temmuz ayının başına kadar işletildiğine dair işaretler olduğu belirtilen raporda, "(Kuzey Kore’nin) nükleer faaliyetleri endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ayrıca 5 megavatlık reaktörün ve radyokimya laboratuvarının işleyişine ilişkin yeni göstergeler derinden endişe verici." ifadeleri kullanıldı.
Ajans, Kuzey Kore’deki nükleer faaliyetleri izlemek için uydu görüntülerinden ve açık kaynaklardan yararlandıklarını bildirdi.
Kuzey Kore’nin, nükleer programının "kalbi" olarak adlandırdığı Yongbyon’daki nükleer kompleksinde ne kadar zenginleştirilmiş uranyum ve plütonyum ürettiği ve bunların nerede sakladığı tam olarak bilinmiyor.
Ülkedeki müfettişlerinin görevden alındığı 2009 yılından bu yana ise UAEA’nın Yongbyon’daki nükleer komplekse erişimi bulunmuyor.
Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'nin son aylarda gerçekleştirdiği askeri tatbikatları bir tehdit olarak algıladığını belirterek ABD’yi "düşmanca" tavrını değiştirmemesi halinde nükleer programını genişletmekle tehdit etmişti.
Kuzey Kore 23 Haziran’da ABD ile nükleer müzakereleri sürdürmeyeceğini açıklamıştı.
- ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler
Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.
İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.
İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!