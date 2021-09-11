'Madam Butterfly' sahnelendi 0:00 / 0:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 28'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 'Madam Butterfly' oyunu sahnelendi

HABERTURK.COM

Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen ve 4 Eylül'de '4. Murat' operasıyla başlayan 28'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde bu kez de Japon kızı Cio Cio San ile Amerikan subayı Pinkerton'un aşklarının anlatıldığı 'Madam Butterfly' operası sahnelendi.

Ünlü besteci Giacomo Puccini'nin, 'Madam Butterfly'ın yaşadığı acıklı hayatını anlatıldığı operayı rejisör Yiğit Günsoy sahneye koydu. Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından sergilenen operanın koro şefliğini Mahir Seyrek yaptı

Japon ve Amerikan kültürlerinin buluştuğu oyunda, umutsuzluk, acı, gururu ve imkansız aşkı yaşayan 'Madam Butterfly'ı Güney Koreli konuk sanatçı soprano Lilla Lee, yaşama devam etmeyi seçen Pinkerton'u ise tenor Erdem Erdoğan seslendirdi.

Tenor Erdem Erdoğan yaptığı açıklamada, "28'inci Aspendos Ulusal Opera ve Bale Festivali kapsamında Giacomo Puccini'nin Pinkerton'un rolünü seslendiriyorum. Aspendos'ta şarkı söylemek çok heyecan verici. Daha önceki yıllarda da konser yapma şansı elde ettim. Burası dışardan bakıldığında devasa gözüküyor. Bir şarkıcı olarak her şey çok büyük geliyor ama sonra ağzınızı açtığında binlerce yıl önce yapılmış bir yapının aslında ne kadar mantıklı yapıldığı ve şarkıcıyı ne kadar yardım ettiği ortaya çıkıyor. Burada şarkı söylemekten son derece mutluyum, heyecan verici. Özellikle bu pandemi dönemini baz alırsak. Umarım pandemi bir an önce biter ve daha dolu sahnelerde konserlerimizi yapma imkanı buluruz" dedi.

'Madam Butterfly'da Sharpless'i Serhat Konukman, Suzuki'yi Medine Tuganova, Goro'yu Fatih Şanal, Bonzo'yu Toygarhan Atuner, Yamadori'yi Mehmet Ali Tutar, Kate'yi Tuğçe Oğuzülgen, komiseri Erdi Can Aybaş ve nikah memurunu ise Enis Ok canlandırdı.