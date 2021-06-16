Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı

Lara Halk Plajı'nda gerçekleştirilen, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği festivalde yeni sezon hazırlıklarında sona gelindi. Bu yıl efsanevi kıta Atlantis'in işlendiği heykellerin yer aldığı festivalde Bulgar heykeltıraşlar Ani Zlateva ve Georgi Zlatev'in yüzlerce ton kum kullanarak yaptıkları heykeller ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Önceki temalardan bazı heykellerin de restore edilerek korunduğu alanda, sezon içerisinde de heykeltıraşlar davet edilerek yeni heykellerin eklenmesine ve kum heykellerin yapım aşamalarının da ziyaretçilerce gözlemlenmesine imkan sağlanacak.
- "Gün batımı ve gece manzaraları ziyaretçilerin daha çok ilgisini çekiyor"
Festival direktörü Cem Karaca AA muhabirine, bu organizasyonun kullanılan kum miktarı, heykel sayısı ve yılın 12 ayı açık olmasından dolayı dünyanın en büyük kum heykel etkinliklerinden biri olduğunu söyledi. Karaca 10 bin tonu aşkın kum kullanılarak yapılan heykellerin her sezon büyük beğeni toplandığını belirtti.
Heykeltıraşların önceki temalarda tarihi bilgi, belge, hiyeroglif, heykel ya da yazıtlardan yola çıkarak eserleri tasarladıklarını ifade eden Karaca, "Bu yıl işlediğimiz Atlantis teması efsanevi olması, belge ya da bilgi olmaması nedeniyle sanatçılarımızın hayal gücüyle ortaya koydukları fantastik eserleri barındırıyor." dedi.
Heykellerin hem yapım aşamasında hem de yapımı sona erdikten sonra yerli ve yabancı ziyaretçilerden beğeni aldığını aktaran Karaca şöyle konuştu:
"Özellikle gün batımında ve sonrasında özel ışıklandırmalarla görsel bir şölen sunuyoruz. Ziyaretçilerimizin de gün batımı ve gece manzaraları ziyaretçilerimizin çok ilgisini çekiyor. Genellikle bu anları fotoğraflarla ölümsüzleştiriyorlar. Gerek bireysel girişlerin gerek tur tercihlerinin bu saatlerde oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Ancak alandaki eserler günün her saatinde farklı bir görsel güzellik sunuyor."
- "Temmuz herkes için yeni bir başlangıç"
Karaca, birçok ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat tedbirleri uyguladığını, ancak kısıtlamaların temmuz ayı itibarıyla gevşeyeceği yönünde kararlar alınmaya başlandığını dile getirdi.
"Turistlerin daha yoğun gelmesiyle temmuz herkes için yeni bir başlangıç olacak." diyen Karaca, festivallerinin yoğun olarak Rus ve Alman turistlerden ilgi gören bir etkinlik olması dolayısıyla bu iki pazarda meydana gelecek hareketliliğin kendilerine de olumlu yansıyacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.
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