Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi yarın başlayacak - ESKİŞEHİR

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Organizasyon komitesine başkanlık eden Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 600 kişinin katılımıyla 3 gün sürecek etkinliğin ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.Ağız kanserini dünya genelinde giderek yaygınlaşmasına karşın çok az anlaşılmış bir hastalık olarak nitelendiren Prof. Dr. Orhan, "Avrupa'da ağız kanserine ilişkin ortalama her yıl 50 bin yeni vaka kaydediliyor olması, hastalığın ciddiyetini gözler önüne sermektedir." dedi.Orhan, son 10 yılda dünyada ağız kanseri hızının yüzde 25 arttığını, her yıl 300 bine yakın ağız kanseri vakası görüldüğünü belirten Prof. Dr. Orhan, bunun da tüm kanserlerin yüzde 2'sine karşılık geldiğini anlattı.Prof. Dr. Orhan, şöyle devam etti:"Ağız kanserleri hem ağız boşluğunun içinde hem de ağzın gerisinde yer alan orofarenks dediğimiz bölgede görülen kanserlerdir. Bu kanserler dilde, dişte, diş etinde, kemikte, boğazın ve dilin gerisindeki orofarenkste yer alabildiği gibi dudakta da yer alabilen bir hastalıktır. Toplumumuzda erkeklerde kadınlara oranla 2 kat sıklıkla görülmektedir ve her yıl hızı artmaktadır. Ağız kanserlerinin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle beraber, tütün ürünleri, alkol ve özellikle ağız dışı bölgelerde fazla güneş ışığına maruz kalınması gibi faktörlerin kanser riskini artırdığı bilinmektedir."Kongreyi, farklı bilim dallarını da katarak daha geniş çaplı ve multidisipliner bir yaklaşımla hayata geçirdiklerini anlatan Prof. Dr. Orhan, patoloji, kulak burun boğaz, maksillofasiyal cerrahi, radyasyon onkolojisi gibi disiplinlerin oral kanserlere yaklaşımları, Türkiye'deki tanı ve tedavi durumunun ele alınacağını bildirdi.ABD, Japonya, İsveç, Belçika ve Polonya'nın yanı sıra yurt içinden söz konusu disiplinlerden uzmanların tanı, tedavi ve rehabilitasyon konularında katılımcıları bilgilendireceğini kaydeden Orhan, "Bu tür kanserlerin önüne sigara, sigar, pipo gibi tütün ürünleri ve alkol kullanmayarak, meyve ve sebzeden zengin diyetle beslenerek geçilebileceğini hatırlatarak sağlıklı günler dileriz." diye konuştu.
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