Uluslararası Af Örgütünden İran'da Kovid-19 protestolarında 36 mahkumun öldürüldüğü iddiası

AA

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, son günlerde İran'daki en az 8 hapishanede binlerce mahkumun, Kovid-19 endişesiyle protesto düzenlediği belirtildi.

Gardiyanlar ve güvenlik güçlerinin, bazı hapishanelerde protestolara gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 35 mahkumu öldürdüğü, yüzlercesini de yaraladığı öne sürülen açıklama, en az bir cezaevinde de güvenlik güçlerinin, protestolara katılanları döverek muhtemelen bir mahkumun ölümüne yol açtığı iddiası yer aldı.

- "İranlı yetkililer, insanları öldürme yolunu seçti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktör Yardımcısı Diana Eltahawy, "İranlı yetkililer, mahkumların Kovid-19'dan korunma yönündeki meşru taleplerine cevap vermek yerine bir kez daha insanları öldürme yolunu seçti." ifadesini kullandı.

Sorumluların adalet önüne çıkarılması için işkence ve gözaltındaki ölümlerle ilgili bağımsız soruşturmaya acilen ihtiyaç duyulduğunu belirten Eltahawy, "Güvenlik güçlerine, yasa dışı ölümcül güç kullanımını derhal durdurmaları ve sağlık haklarını talep eden mahkumları cezalandırmamaları talimatı verilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

İran'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4 bin 110'a, vaka sayısı 66 bine yükseldi.