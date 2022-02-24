AA

İngiltere merkezli örgüt, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard'ın konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verdi.

Callamard, açıklamasında, "En büyük korkumuz gerçek oldu. Haftalardır tırmanan gerilimin ardından Rusya'nın insan hayatı ve insan hakları açısından en korkunç sonuçlara yol açabilecek işgali başladı." ifadesini kullandı.

"SİVİLLERİN HAYATI, EVLERİ VE SİVİL ALTYAPI KORUNMALI"

Ukrayna'nın askeri üslerine bomba ve füzelerin yağdığını, Rus ordusunun gelişigüzel silahlar kullandığına ilişkin ilk haberlerin gelmeye başladığını aktaran Callamard şunları kaydetti:

"Uluslararası Af Örgütü, bir kez daha tüm tarafları uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukuna sıkı sıkıya bağlı kalmaya çağırmaktadır. Sivillerin hayatı, evleri ve sivil altyapı korunmalıdır. Gelişigüzel saldırılar yapılmamalı ve misket bombaları gibi yasaklı silahlar kullanılmamalıdır. Ayrıca, insani yardım örgütlerinin çatışmalardan etkilenen sivillere erişimine izin verilmesi ve erişimin kolaylaştırılması çağrımızı da yineliyoruz. Uluslararası Af Örgütü, tüm tarafların işleyebileceği uluslararası hukuk ihlallerini ortaya çıkarmak için durumu yakından izleyecek."