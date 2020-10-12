Uluslararası Af Örgütü, Myanmar’da Müslümanlara yönelik saldırılara ilişkin yeni kanıtlar gösterdi

Örgütün söz konusu belgeleri, Arakan eyaletinde fotoğraf, video ve uydu görüntülerinin analizi, medya raporları ve sivil toplum kaynaklarına dayandırıldı. Böylelikle çocuklar dahil sivillerin öldürüldüğü ve uzaktan algılama analiziyle 3 Eylül’de Arakan eyaletindeki köylerin yakıldığı doğrulandı.
Bölgede toplanan kara mayın görüntüleri Uluslararası Af Örgütü silah uzmanı tarafından analiz edildi ve Myanmar ordusunun kullandığı MM2 tipi kara mayını olarak tanımlandı.
Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar Bölge Direktör Yardımcısı Ming Yu Hah, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Arakan Ordusu ile Myanmar ordusu arasındaki çatışmanın azaldığına dair hiçbir işaret yok." ifadelerini kullanarak bu yükü hala sivillerin taşıdığına dikkati çekti.
Ming, "Myanmar ordusunun sivillerin çektiği acıyı tamamen hiçe sayması gün geçtikçe daha da şoke edici ve küstahlaşıyor. BM Güvenlik Konseyi, Myanmar'daki durumu acilen Uluslararası Ceza Mahkemesine havale etmelidir." dedi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW),8 Ekim'de, Myanmar'da yerlerinden edilmiş Arakanlı Müslümanların (Rohingya) zorla tutulduğu bakımsız kamplardaki yaşam koşullarına ve insan haklarını ihlal eden uygulamalara dikkati çeken bir rapor yayımlamıştı.
- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor.
Halihazırda 135 ayrı etnik grubun resmi olarak tanındığı Myanmar'da, radikal milliyetçi Budistler, Arakanlı Müslümanların tanınmasına karşı çıkıyor.
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.
BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
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