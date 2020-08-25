Uluslararası Af Örgütü: Arakanlılar çatışmalar nedeniyle çapraz ateş altında

Uluslararası insan hakları örgütü, Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde yürüttüğü askeri operasyonlar nedeniyle 740 bin Arakanlı Müslüman'ın evlerini terk etmeye zorlanarak komşu Bangladeş’e sığınmasının üçüncü yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada sözlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar Bölgesel Direktör Yardımcısı Ming Yu Hah, "Arakan eyaletinin kuzeyindeki sahada durum göz önünde bulundurulduğunda Myanmar’ın Arakanlı mültecilerin eve dönmesini istemediği her zamankinden daha net anlaşılıyor." ifadesini kullandı.
Hah, 3 yıl önce sınırın diğer tarafına sığınan Arakan halkının kuşatma altında olduğuna işaret ederek, "(Arakanlılar) Hayatlarını tüm yönleriyle etkileyen apartheid rejimine son vermeyen devletleri tarafından kuşatma altındalar, Myanmar ordusunun etnik Arakanlı silahlı grup Arakan ordusuna karşı verdiği ölümcül savaşta Arakanlı erkekleri, kadınları ve çocukları çapraz ateş altında bırakan çatışmalar nedeniyle kuşatma altındalar." ifadelerini kullandı.
Arakan halkının, sağlık hizmetlerinin utanç verici derecede eşitsiz sağlandığı bir ülkede gittikçe yaklaşan Kovid-19 salgını tehdidi nedeniyle de "kuşatma" altında olduğunu vurgulayan Hah, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesinin bu yılın başlarında verdiği kararın ardından Myanmar’ın Arakanlıları koruması gerektiği bir dönemde bunların yaşandığını belirtti.
Hah, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Myanmar, Arakan eyaletinin kuzeyindeki belirli bölgelerde çevreyi de değiştiriyor. İncelediğimiz video görüntüleri, fotoğraflar ve tanıklıklara göre daha önce Arakanlılara ait olan topraklar üzerinde idari yapılar da dahil yeni binalar yükseliyor. Arakanlılar ise şantaj ve kundaklama saldırılarının yanı sıra gittikçe artan mayın ve patlamamış mühimmat tehdidine maruz kalıyor.
Bu bilgilerin büyük bir kısmı ise uzun süreli internet kesintileri nedeniyle Arakan eyaletinin dışına çıkmadı. Birçok kasabada 12 aydan uzun süre kesilen internet bağlantısı halen çok yavaş veya kullanılamaz halde. Tüm bu değişiklikler yalnızca üç yıl içinde meydana geldi. Gelecek üç yılda Arakan eyaletinin kuzeyi ne durumda olacak? Daha önce burada yaşayan ve evlerine geri dönmeyi umut eden Arakanlı mülteciler için bölgenin tanınmaz hale gelmesinden endişe ediyoruz."
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