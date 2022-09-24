Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

3. Grup:

İtalya-İngiltere: 1-0

Almanya-Macaristan: 0-1

- B Ligi

3. Grup:

Finlandiya-Romanya: 1-1

Bosna Hersek-Karadağ: 1-0

- C Ligi

4. Grup:

Gürcistan-Kuzey Makedonya: 2-0

Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1

- D Ligi

​​​​​​​2. Grup:

Estonya-Malta: 2-1