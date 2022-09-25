Uluslar Ligi'nde 5. hafta tamamlandı

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta üçüncü gününde, 9 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

2. Grup:

İspanya-İsviçre: 1-2

Çekya-Portekiz: 0-4

- B Ligi

1. Grup:

Ermenistan-Ukrayna: 0-5

İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1

2. Grup:

İsrail-Arnavutluk: 2-1

4 .Grup:

Slovenya-Norveç: 2-1

Sırbistan-İsveç: 4-1

- C Ligi

2. Grup:

Kuzey İrlanda-Kosova: 2-1

Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan: 1-0