UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a konuk olan A Milli Futbol Takımı, rakibine 3-1 mağlup olarak grubunu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, dördüncü kez yer aldığı Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme şansını play-off'a bıraktı. Milliler, play-off turu ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım’da gözler Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün gibi yıldızlarda olacak. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi milli maç takvimi 2025 ile Türkiye - Macaristan maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgiler…