Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025: Uluslar Ligi play-off Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

        Uluslar Ligi milli maç takvimi 2025: Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, rövanş mücadelesini ise Macaristan'da oynayacak. Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen milliler, ilk mücadelede ev sahibi avantajını kullanarak skor avantajını yakalamak istiyor. Geri sayım devam ederken Türkiye - Macaristan maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi milli maç takvimi 2025 bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a konuk olan A Milli Futbol Takımı, rakibine 3-1 mağlup olarak grubunu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, dördüncü kez yer aldığı Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme şansını play-off'a bıraktı. Milliler, play-off turu ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım’da gözler Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün gibi yıldızlarda olacak. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi milli maç takvimi 2025 ile Türkiye - Macaristan maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgiler…

        • 2

          TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan’ı konuk edecek.

          Türkiye - Macaristan maçı, 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Türkiye - Macaristan maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

          Milli maçların yayıncı kuruluşları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        • 4

          RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Play-off turu 2 adımlı gerçekleşecek. A Milli Takım ilk maçını evinde oynayacak.

          Rövanş mücadelesi, 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

        • 5

          A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

          20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

          23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

        • 6

          A MİLLİ TAKIM 11 PUAN TOPLADI

          Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan milliler, çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ay-yıldızlılar, Karadağ ile oynanan son maçta kaybederken doğrudan A Ligi’ne yükselme şansını kaçırdı. Milliler grup aşamsında etkili hücum hattıyla dikkat çekerken çıktığı karşılaşmalarda 9 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Bakan Kurum'dan deprem fırsatçılarına tepki
        Bakan Kurum'dan deprem fırsatçılarına tepki
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Habertürk Anasayfa