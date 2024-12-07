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        Haberler Bilgi Ekonomi Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için son gün ne zaman, zorunlu mu? Taşıt Tanıma Sistemi (TTB) takılması için son tarih

        Ticari araçlar için UTTS geri sayımı başladı: Taşıt Tanıma Sistemi için son gün ne zaman?

        Yaklaşık 8 milyon aracı doğrudan ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geçiş süreci tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sistemle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım atarak usulsüz fatura kesimlerinden kaynaklanan vergi kayıplarını önlemeyi hedefliyor. Peki, UTTS sistemine geçiş için son tarih ne zaman? Taşıt Tanıma Birimi taktırmak için süre ne kadar? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 11:54 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:10
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        • 1

          5 Ekim 2023'te yayımlanan UTTS Uygulama Genel Tebliği ile belirlenen mükellefler için araçlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu hale getirildi. UTTS'nin devreye girmesiyle birlikte, akaryakıt alımı sırasında TTB'ye kayıtlı araç plaka bilgileri ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak aktarılacak ve manuel plaka girişi devre dışı bırakılacak. Peki, UTTS sistemine geçiş için son tarih ne zaman? İşte detaylar...

        • 2

          ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (UTTS) NEDİR?

          Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir.

        • 3

          Sistemle, akaryakıt alımı yapacak taşıtların plakaları elle yazılmadan sistem kapsamındaki bileşenler ile ödeme kaydedici cihazlara otomatik yansıyacak ve yakıt alan taşıttan başka bir taşıtın plakasına fiş düzenlenmesi önlenecek.

        • 4

          ARAÇLARDA UTTS KULLANIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          UTTS kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırma zorunluluğu getirilmişti.

          Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni UTTS Tebliği ile sisteme son kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak yenilendi. Donanım fiyatları yıl sonunda ÜFE artış oranı üzerinden güncelleneceği için, 31 Aralık 2024’e kadar utts.gov.tr üzerinden sisteme kaydolanlar 2024 için geçerli fiyatlardan faydalanabilecek.

        • 5

          Ayrıca, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ilk defa iktisap edilecek sıfır taşıtlar kayıt ve tescil işlemini takip eden bir ay içerisinde özel taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlar da 30 Haziran 2025 tarihine kadar UTTS kapsamına dahil olacak.

        • 6

          "VERGİ KAYBININ ÖNLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK"

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele edilmesi amacıyla birçok düzenleme ve çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde akaryakıt piyasasındaki suistimaller ve kanuna aykırı fiiller büyük ölçüde önlendi.​​​​​​​ Son olarak kısa süre içinde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin devreye alınmasıyla elle plaka girişi ve bu sayede usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesi engellenerek akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi için önemli bir adım atılmış olacak." dedi.

        • 7

          Uygulama kapsamına girecek tüm kesimlere yönelik hatırlatmada bulunan Şimşek, "Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesini sisteme uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Akaryakıt istasyonlarının, bu sistemin kurulması ve işletilmesi sürecinde gereken her türlü desteği vermesi önem taşıyor. Sistem kapsamında yapılmış bağlantıların korunması ve sistemin sürekli çevrim içi bağlantılı olmasının sorumluluğu akaryakıt istasyonu işleten mükellefe ait olacak." ifadelerini kullandı.

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