"Ulusal Mardin Fotomaraton" yarışması başladı

AA

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince, "Mardin sizi çağırıyor" sloganıyla gerçekleştirilen yarışma kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen çok sayıda profesyonel ve amatör fotoğrafçı, 4 gün boyunca kentin tarihi, kültürü ve turizm potansiyelini fotoğraflayacak.

Yarışma dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademi'sinde düzenlenen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin fotoğraf karelerine dönüştüğü yarışmanın başladığını belirterek, fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Fotoğraf sanatına ilginin artmasını ve medeniyetler şehri Mardin'in tanıtımını hedeflediklerini dile getiren Demirtaş, "Çekilecek her bir fotoğraf karesi, Mezopotamya'nın parlayan güneşinin dünyanın dört bir yanından tüm parlaklığıyla görünmesini sağlayacak. Her fotoğraf, kadim şehrin farklı bir güzelliğini gün yüzüne çıkaracak ve yarına taşıyacak." dedi.

Demirtaş, fotoğraf tutkunlarının tarih kokan masal diyarında hayatlarının en farklı deneyimini yaşarken adeta zamanda yolculuk yapacaklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Burası Mardin. Burası medeniyetlerin kesişim noktası. Dillerin, dinlerin, kültürlerin buluşma noktası. Açık hava müzesi özelliğinin de ötesinde, adeta bir film ve fotoğraf stüdyosu. Hangi yöne baksanız, gözünüzü nereye çevirseniz bir film, bir fotoğraf karesinin içindesiniz. Sadece deklanşöre basın ve o anı ölümsüzleştirin.

İşte sizleri bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ve artık geleneksel hale gelen Mardin fotoğraf maratonuyla, fotoğrafın büyülü dünyasında eşsiz bir yolculuğa çıkmaya bekliyoruz. Gelin, taşların dile geldiği masal şehri Mardin'in tarih sayfalarında sizin de bir fotoğrafınız olsun. Böylelikle hem ömrünüze hem de Mardin'imize bir fotoğraf karesi not düşün. Birbirinden güzel ve özel fotoğraflarınızı heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz."

Fotoğrafçı Oğuz Çapanoğlu da kentin fotoğraflarını çekmek için Adana'dan geldiğini, şimdiden tarihi şehri fotoğraflara yansıtmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

"Mardin müthiş tarih kokan bir şehir. Mardin fotoğraf cenneti. İnsanları ise cana çok yakın." diyen Çapanoğlu, fotoğraflarla kenti en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağını vurguladı.

Vali Demirtaş, daha sonra Yeniyol Caddesi'nde Mardin'i yansıtan bir fotoğraf çekerek yarışmayı başlattı. 4 gün sürecek yarışmada dereceye girenlere ödül verilecek.