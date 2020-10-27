Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu dışı paydaşların temsilcilerinin de katılımıyla Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi hazırlanarak uygulamaya konulacak.
Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, sürdürülebilir kırsal kalkınma için ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlere karşı daha dayanıklı, üretken, rekabetçi ve kapsayıcı bir kırsal toplum vizyonu çerçevesinde, çok sektörlü ve çok paydaşlı bir kırsal kalkınma politikasının yürütülmesi esas olarak belirlendi.
Bu minvalde, öncelikle kırsal alanların çeşitliliğinin göz önünde bulundurulduğu, kendi yöresinde sürdürülebilir kalkınma prensipleri çerçevesinde, kırsal toplumun tüm kesimlerini kapsayan, üretici örgütleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesini, ürün kalitesini, kırsal iş gücünün istihdam edilebilirliğini, eğitim ve sosyal alanlar için gerekli altyapı hizmetlerini, refah düzeyini artırarak nüfusu kırsalda tutan strateji ve hedeflere ihtiyaç bulunuyor.
Bu kapsamda, sürdürülebilir katılımcı kırsal kalkınma anlayışıyla kalkınma planları, orta vadeli programlar, yıllık programlar, diğer ulusal stratejiler ve uluslararası kırsal kalkınma eğilimleri ile Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları göz önünde bulundurularak Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu dışı paydaşların temsilcilerinin de katılımıyla Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi hazırlanarak Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacak ve uygulamaya konulacak.
Strateji belgesinin hazırlanması ve uygulanması sürecinde Bakanlık tarafından bilgilendirme, iş birliği ve koordinasyon toplantıları düzenlenecek ve uygulamalar yakından takip edilecek. Söz konusu strateji belgesinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, gerektiğinde değişiklik ve güncelleme yapılması, ihtiyaç duyulması halinde yeni strateji, program ve eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulması görevleri Bakanlık koordinasyonunda yürütülecek.
Bu çerçevede, Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi'nin hazırlanması ve uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanacak.
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