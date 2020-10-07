Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu'nun "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi bölgede heyecan yarattı

Bartın'a 60 kilometre uzaklıktaki Ulus ilçesine bağlı Küre Dağları'nın eteğindeki Ulukaya köyü, şelalesi, mağarası, kanyonu ve vadisiyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerler arasında geliyor.
1998'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından "doğal sit alanı" ilan edilen Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün imzaladığı kararla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenmesi, bölgede heyecan uyandırdı.
Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip ve 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri olan Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu'nun, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenmesinin bölge turizminin gelişmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu'nun zirveden izlenmesi için Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Ulus Orman İşletme Müdürlüğünce 50 metrekare genişliğinde seyir terası ve yürüyüş yolu yapıldığını anımsattı.
Ulukaya Şelalesi'nin, 1. derecede doğal sit alanı içerisinde olduğunu ifade eden Uzun, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararnameyle Ulukaya Şelalesi ve Ulukaya Kanyonu, koruma alanı genişletilerek hassas koruma alanı altına alınmış oldu. Buraya artık mermer ocağı gibi başvurular yapılamayacak. Doğanın bizlere sunduğu bu güzel alanların turizme kazandırılması için bizler de yoğun çaba göstereceğiz. Alanın, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillenmesi ve ilerleyen dönemlerde yapılacak turizm yatırımları sayesinde bölgemiz, doğa turizmi açısından göz bebeği haline gelecektir. Bu kararın alınmasında katkısı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Bartın Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'a teşekkürlerimizi sunuyoruz."
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