Uludağ’ın zirvesinde görsel şölen

İHA

Uludağ'ın zirvesinin hemen altında yer alan ve kış aylarında buz tutan Kara Göl, Kilimli Göl, Aynalı Göl, Buzlu Göl, Heybeli Göl, Koğukdere Gölü ve Çayırlıdere Gölü havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başladı.

İHA'nın haberine göre eriyen göllerde mavinin ve beyazın birbirine karıştığı muhteşem manzaralar ortaya çıktı.

Uludağ'ın saklı ve gizemli bölgesinde 7 gölün 7 ayrı güzelliği Ünlü dağcı İsmet Şentürk tarafından drone ile görüntülendi.

Her biri deniz seviyesinden ortalama 2 bin 400 metre yukarıda olan buzul göllerin masalsı görüntüleri belgeselleri aratmadı.