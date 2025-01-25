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        Haberler Gündem Uludağ’da baca dumanından çıkan odaya sirayet etti, itfaiye ekipleri anında müdahalede bulundu

        Uludağ’da baca dumanından çıkan odaya sirayet etti, itfaiye ekipleri anında müdahalede bulundu

        Bursa Uludağ'da otelde çıkan dumanlar ekipleri harekete geçirdi. İddiaya göre baca dumanından çıkan dumanlar oteldeki bir odaya sirayet edince itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 18:59 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:59
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        Uludağ'da otelde yangın ihbarı korkuttu
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        Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ’da oteller bölgesinde yoğunluk yaşanırken, bir otelin baca dumanından çıkan dumanlar iddiaya göre, oteldeki odanın içine sirayet etti.

        Geçtiğimiz günlerde yaşanan otel faciasının hafızlara kazınması sebebiyle panikleyen vatandaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle olay yatıştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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        #Uludağ
        #yangın ihbarı uludağ
        #haberler
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