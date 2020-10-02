Uludağ Üniversitesinde Kovid-19 aşı denemelerine başlandı

UÜ Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı ciddi bir biçimde etkileyen Kovid-19'a karşı aşı çalışmasının ilk etabını başlattıklarını söyledi.
Aşı çalışmalarının ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapıldığını belirten Akalın, başka bir merkez olarak da kendilerinin çalışmalara başladığını dile getirdi.
"Virüsün verosel dediğimiz özel hücrelerde üretilerek daha sonra inaktif edilmesiyle elde edilen bir aşıdır." diyen Akalın, şöyle konuştu:
"İlk olarak aşımızı sağlık çalışanlarımızdan doktor arkadaşımıza yapacağız. Yaklaşık olarak bir ay sonra bazı kriterleri karşıladıktan sonra bunu topluma açacağız. Güvenli ve etkili bir aşı. Bu çalışma faz 3 çalışması, yani burada gerçek yaşamda bu aşının kişileri koruyup korumadığına bakacağız. Ne kadar antikor ve hastalığı önleyip önlemediğini takibe alacağız. Güvenlik ve antikor açısından elimizde oldukça önemli veriler var ama bu çalışmada gerçek yaşamda ne kadar koruyor buna bakacağız."
Aşıyı ilk gönüllü olarak yaptıran UÜ Kan Merkezinde görevli doktor Tufan Kumaş da immünoloji dalında çalıştığını söyledi.
Bu dalın bağışıklık konusuna odaklandığını ve bu yüzden de öncü olmak için gönüllü olduğunu anlatan Kumaş, "Bu aşının gerek bizim için gerekse dünya için önemini hepimiz biliyoruz. Çok fazla aşı çalışması var. Bu da onlardan birisi. Kendi adıma güvenli bulduğum için ve böyle bir çalışmaya öncü olarak yolu açan birisi olarak yararlı olacağını düşündüm. Ondan dolayı da bu çalışmayı da buraya getiren Halis Hoca'ma ve çalışmaya katılanlara teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından Tufan Kumaş'a, Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı vurularak çalışmalara başlandı.
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