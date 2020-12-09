Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB),İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen "Big Bang Start-up Challenge" etkinliğine katılan 5 girişim projesine toplam 300 bin lira ödül verdi.
OİB'den yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışından binlerce başvuru arasından seçilen 20 teknoloji girişiminin sahipleri, çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte sunumlarını aktardı.
Birlik, projeler arasından "Büyütech"e 100 bin, "Syntonym"a 70 bin, "Algae Biodiesel"e 60 bin, "Arcmir"e 40 bin, "Autonom TGY"ye de 30 bin lirayla destek oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, etkinliğin hem girişimci ekosisteminin güçlenmesi hem girişimcilerin hayata geçirecekleri projelerin daha da hızlandırılması bakımından çok değerli olduğunu belirtti.
Hızla gelişen otomotiv dünyasında geleceği yakalamak için yola çıktıklarını aktaran Burhanoğlu, şunları kaydetti:
"Son 6 yıldır İTÜ Çekirdek ile otomotiv dikeyinde örnek bir iş birliğiyle birçok başarı hikayesine destek vermenin gururunu yaşıyoruz. Bu yarışmada hem ödüller hem de İTÜ Çekirdek'in anahtarını veriyoruz. Geleceğimiz için bu sevgili gençlere çok ihtiyacımız var. Her sene daha çok kişiyle, daha fazla ve kaliteli bir katılım olmasına rağmen ben gençlere 'Lütfen daha fazla katılım sağlayın' diyorum. Çünkü gelecek sizin ellerinizde. O yüzden genç girişimcileri cesaretlendirmek ve onlara teşvik vermek, bizim boynumuzun borcudur."
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