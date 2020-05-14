Uludağ'ın eteklerindeki bungalov evlere "sosyal izolasyon" ilgisi

AA

Bursa'nın Keles ilçesindeki Gököz Mahallesi'nde bulunan Gököz Natural Park, turizm sezonunun açılmasını bekliyor.Bağımsız bungalov tipi evlerde konaklamanın yanı sıra, Gököz Göleti'nde balık tutma, kano kullanma, ağaçların arasında at binme, ATV ile safari, okçuluk, hobi bahçelerinde toprakla uğraşma gibi birçok aktivitenin sunulduğu tesis, doğa içinde, sakin bir tatil imkanı veriyor.Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği tesis için salgın sonrası talep arttı. Aynı anda 52 kişinin tatil yapabildiği tesise Ramazan Bayramı ve sonrası için ön rezervasyonların dolduğu öğrenildi.- "İnsanlar burada izole şekilde toprakla meşgul oluyor"Tesis işletmecisi Arif Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin, salgından etkilenen sektörler arasında yer aldığını anlattı.Doğru, turizmde artık bazı sistemlerin eskisi gibi olmayacağını belirterek, "Belki 'her şey dahil' sistemi gözden geçirilecek. Ortak kullanım alanlarında belli düzenlemeler yapılacak. Biz bu konuda avantajlıyız. Yeni düzende çok fazla yatırıma ihtiyacımız olmayacak. Sadece misafirlerimizin temizliğimize güvenip gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Vatandaşların kalabalıktan uzak kalmak isteğini ve bundan dolayı bu tarz tesislerin yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Doğru, şöyle konuştu:"İnsanlar burada izole şekilde toprakla meşgul oluyor. Böyle bir ortam sağlıyoruz. Burada insanlar tamamen kendi evinde gibi. Buraya gelenler birbirinden bağımsız ahşap evlerde konaklıyor. Kullandıkları araç ve kendilerine özel oluyor. Yemek ve içecek servisleri de bungalovlara yapılacak. Dolayısıyla tamamen daha dikkatli ve izole şekilde doğanın içinde geçirmiş olacak."Doğru, sezonun Ramazan Bayramı sonrası açılmasını beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:"Her gün onlarca telefon alıyoruz. Ramazan Bayramı süresini tesisimizde geçirmek isteyenler var. Bayram sonrası için rezervasyon yaptıranlar var. Bayram sonrası daha hareketli olacak. Şu anda ön rezervasyonlarımız doldu. Kesin rezervasyonlar için kaporaları da yatırıyorlar.İnsanlar şehirdeki kalabalıktan uzakta dinlenmek istiyor. Sosyal mesafe, izolasyonu önem taşıyanlar az sayıda kişinin bulunduğu, doğa ile iç içe yerleri tercih ediyor. Bu nedenle tesisimize bu sene ilgi arttı. Şehrin insan üzerindeki stresi arttıkça özümüzde olan doğaya dönüş daha önem kazanacak. Bu ve benzeri tesisler daha şanslı olacak. Maalesef koronavirüs salgını nedeniyle turizm çok daha hızlı evrilecek. Tabi ki deniz, kum, güneş tatilinin yeri ayrı ancak doğa turizmi daha çok ön plana çıkacak. Dolayısıyla bunun gibi tesislere Türkiye'de ihtiyaç olacak."