Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla haziran ayında 2 milyar 125 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, hazirandaki ihracatı 2 milyar 125 milyon 637 bin dolar seviyelerinde olan UİB'in, ocak-haziran dönemindeki ihracat tutarı ise 11 milyar 302 milyon 948 bin dolar olarak gerçekleşti.
Haziran ayında 1 milyar 765 milyon 468 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB),ocak-haziran dönemindeki performansı ise 9,5 milyar dolar olarak açıklandı.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) de haziran ayında 79 milyon 598 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in ocak-haziran dönemindeki ihracatı 443,5 milyon dolar oldu.
Geçen ay 68 milyon 196 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 arttı. UHKİB'in ilk 6 aylık dönemindeki ihracatı ise 302,1 milyon seviyelerinde gerçekleşmiş oldu.
Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artışla 12 milyon 848 bin dolar ihracata imza attı. UMSMİB'in ocak-haziran dönemindeki performansı ise 78,6 milyon dolar olarak açıklandı.
Haziran ayında 28 milyon 488 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB),6 aylık dönemde 61,9 milyon dolarlık dış satışa imza attı.
Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin haziran ayı ihracatı ise 171 milyon dolar olarak açıklandı.
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