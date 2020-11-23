Uludağ Ekonomi Zirvesi gelecek yıla ertelendi

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından Bursa'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilmesi planlanan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin Kasım 2021'e ertelendiği bildirildi.
Doğan Burda Dergi Grubundan yapılan yazılı açıklamada, zirveye katılacak konuklar, konuşmacılar ve çalışanlar ile iş ortaklarının sağlığı ve güvenliğinin önemli olduğu belirtildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Sağlık Bakanlığının en başından beri süreci hassasiyetle izlediği ifade edilen açıklamada, bireyler ve kurumların da aynı hassasiyeti göstermesinin oldukça önemli olduğu vurgulandı.
Açıklamada, geçen mart ayında Uludağ Ekonomi Zirvesi'ni erteleme yoluna gidildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Şirket olarak bu doğrultuda, Capital, Ekonomist ve Start UP dergilerimiz tarafından 9'uncusu gerçekleştirilecek Uludağ Ekonomi Zirvesi'ni Kasım 2020 tarihine erteleme kararımızı deklare etmiştik. Pandeminin sürmesi sebebiyle Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin tekrar ertelenerek Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Aynı konuşmacı ve içerikle, yine 1500 kişiden fazla konuğun katılımıyla 2021 sonbaharında sizlerle olacağız. Dünyayı etkisi altına alan ve almaya devam eden bu virüsü ülke olarak Sağlık Bakanlığımızla ve diğer bakanlıkların da desteği ve halkımızın duyarlılığı ile en az zararla kısa sürede atlatacağımızı umuyoruz."
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