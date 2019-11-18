18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezleri arasında yer alan ve her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da yeni sezon 15 Aralık'ta açılacak.
Uludağ'da sezonun başlamasına sayılı günler kala otel ve işletmeler hazırlıklarını tamamladı. Turizmciler, kayak pistlerinde gerekli zeminin oluşması için yoğun kar yağışı diliyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'ı dünyanın her yerinde "Dört mevsim Bursa" başlığıyla tanıttıklarını söyledi.
Karın çok yağıp pistlerin sportif faaliyetlere uygun duruma gelmesini istediklerini dile getiren Saraçoğlu, "Geçen yıl bu dönem itibarıyla pistlerde kar motorları, kayak yapan misafirlerimiz vardı. Bu sene gecikecek gibi duruyor. Beklentimiz öncelikle kar yağışı, sonra pazarlama yaptığımız coğrafyalardaki misafirlerimizin gelmesi." dedi.
"EN ÇOK BEKLENTİMİZ RUSYA'DAN"
Saraçoğlu, bu sene Uludağ'a yabancı turistlerden de yoğun ilgi beklendiğini dile getirdi.
Yürüttükleri pek çok pazarlama faaliyetinden olumlu sonuç beklediklerini ifade eden Saraçoğlu, "En çok beklentimiz Rusya'dan. Arap coğrafyasında yine Uludağ'ı çok güzel bir şekilde anlatıp kayak yapmaya davet ettik. Güney Kore'den beklentimiz var. Dünyanın en önemli uzun teleferik hattına sahip bir bölgedeyiz. Uludağ aynı zamanda da teleferiğiyle de ünlü bir marka." diye konuştu.
Saraçoğlu, Oteller Bölgesi'nde düzenlenen festivallere devam edip bu sayede, geçen sezonun ziyaretçi sayısını aşmak istediklerini belirtti.
Otellerin her sene yılbaşı programları için yüzde 95'e yaklaşan dolulukla hizmet verdiğine dikkati çeken Saraçoğlu, rezervasyonların şimdiden başladığını aktardı.
Talebin artması için sezon açılışını beklediklerini belirten Saraçoğlu, şunları kaydetti:
"Geçen sene sezon boyunca 100 bin civarında misafirimiz oldu, 250 bin oda geceleme sayısına ulaştık. Bu sene hedef bunun üzerine en az yüzde 10 koymak. Kayak pistlerinin uygun hale gelmesiyle bu sayıya ulaşmayı hedefliyoruz. Günübirlikçiler de etkin. Uludağ sadece ülkemizde değil diğer ülkelerde de kayak turizmiyle meşhur bir alan. Kar yağışı istenilen seviyelere ulaşmazsa bundan sonraki süreçte suni kar yağışı şeklinde destek olunması gerekiyor. Bu markamızın, değerini kaybetmemesi lazım."
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