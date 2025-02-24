Uludağ'da teleferikte mahsur kaldılar
Bursa Uludağ'a teleferikle çıkmak isteyen, hatta oluşan elektrik dalgalanması nedeniyle 35 dakika kabinlerde mahsur kalan tatilciler, yetkililer tarafından istasyona indirildi
Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’a teleferikle çıkmak isteyen tatilciler Teleferik hattında oluşan elektrik dalgalanması nedeniyle kabinlerde mahsur kaldı.
35 dakika boyunca sabit duran teleferiklerde bekleyen tatilciler, yetkililer tarafından dizel motorların çalıştırılmasıyla istasyona indirilerek tahliye edildi. Şehir merkezine inmek isteyen vatandaşlar Sarıalan bölgesinde metrelerce kuyruk oluşturdu.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursa Teleferik A.Ş., “Değerli Misafirlerimiz, Elektrik dalgalanması sebebiyle oluşan arıza teknik ekibimizin müdahalesi ile giderilmiştir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra tesisimiz hizmet vermeye devam edecektir. Anlayışınız için teşekkürler” İfadelerini kullandı.