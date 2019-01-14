Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da 4 gün etkili olan kar yağışı bugün durdu. Uludağ'dan inmek isteyen bazı tatilciler, yollarda mahsur kalırken, pistler kayakseverler ile doldu. Kar kalınlığının 1.62 metreye ulaştığı zirvede, yoğun kar sebebiyle araçların üstü kapandı, vatandaşlar otomobillerini bulmakta zorluk çekti.

Tipi nedeniyle birinci ve ikinci oteller bölgesindeki birçok araç kar altında adeta kayboldu.

DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde araçlarının üzerinde biriken dev kar yığını gören sürücüler, büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını bulmak için jandarmadan destek isterken, bazıları da kendi imkanlarıyla otomobillerini buldu. Araçlarını çalıştıramayanlar ise çekici çağırdı.



Uludağ'a çıkmak isteyen bazı vatandaşlar da yollarda kaldı. Zincir takmadıkları için dağa çıkmalarına izin verilmeyenlerin bazıları geri döndü.



Bu arada, otel çatılarında da yoğun kar yağışı sebebiyle temizlik başladı. Bazı otellerin çatısından büyük buz kütlelerinin sarktığı görüldü. Tatilcilerin pistlerde kayak yaparak karın keyfini çıkardığı Uludağ'da aralıklarla kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığı ise gece sıfırın altında 2, gündüz sıfır derece olarak ölçüldü.

Arabasını aracın altında kaybolduğunu belirten Sait Yavuz, "Biz yaklaşık 3 gündür Uludağ'dayız. Kar kalınlığı 1.5 metreyi geçti. Yaklaşık 1 saattir aracımızı arıyoruz. Karın altında kalmış aracımız, şimdi bulduk. Ama çıkaramıyoruz, öndeki aracın sahibini arıyoruz. Aracımı bulamayınca kumandaya bastım aracın dikiz aynasında yanan ışığı fark ederek buldum" diye konuştu.



