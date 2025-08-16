Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Uludağ'da çeşmeden su içen sincap ile tilki fotokapanla görüntülendi

        Uludağ'da çeşmeden su içen sincap ile tilki fotokapanla görüntülendi

        Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından Uludağ Milli Parkı'nda bulunan bir çeşmeye kurulan fotokapanla, ayrı zamanlarda çeşme havuzunda biriken sudan içen sincap ve bir tilki görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 10:29 Güncelleme: 16.08.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı çeşmede fotokapana yakalandılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'daki Uludağ Milli Parkı'nda çeşmeden su içen sincap ile tilki, fotokapanla görüntülendi.

        Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

        Uludağ'da bir çeşmeye kurulan fotokapana, tilki ve sincabın görüntüleri yansıdı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Doğanın ortak buluşma noktası. Her canlının ortak hikayesi" notuyla paylaşılan görüntülerde, sincap ve tilkinin farklı zamanlarda aynı çeşmeden su içtiği anlar yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çeşmeden su içen sincap ile tilki
        #Uludağ
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beton kırıcı etkisi!"
        "Beton kırıcı etkisi!"
        Tarihi Putin-Trump zirvesi sona erdi
        Tarihi Putin-Trump zirvesi sona erdi
        13 kent için "sarı" alarm! Fırtınanın hızı: 70 km!
        13 kent için "sarı" alarm! Fırtınanın hızı: 70 km!
        Biri sönüp diğeri başlıyor... 5 kentimiz alev alev!
        Biri sönüp diğeri başlıyor... 5 kentimiz alev alev!
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Daltonlara istenen ceza
        Daltonlara istenen ceza
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Habertürk Anasayfa