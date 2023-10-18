Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık marangoz aleti bulundu
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, sığır şekli verilmiş 7 bin 700 yıllık 'sap düzeltici' bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, "Bunu özel kılan hem işlevsel bir nesle hem de aynı zamanda hayvan biçiminde yapılmış bir eser" dedi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle İzmir'in en eski yerleşimi olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.
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Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009'da kazı başkanlığını devraldığı höyükteki bu yılki çalışmalarda 7 bin 700 yıllık üç insan figürünün ardından sığıra benzetilmiş 7 bin 700 yıllık, ahşaba yuvarlak şekil vermek için kullanılan 'sap düzeltici' bulundu.
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"HEM İŞLEV HEM SEMBOLİZM BİR ARAYA GETİRİLMİŞ"
Ulucak Höyüğü'nün İzmir'in ilk yerleşim yeri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çevik, "Ulucak, Batı Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden birisi. Burada günümüzden 8 bin yıl öncesinde kil objelerin artığını görüyoruz.
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Bu buluntumuz, aslında kil malzemeden yapılmış eşsiz bir eser. Sap düzeltici ile ahşabı sürterek yuvarlak hale getirilmesi sağlanıyor ya da kemik iğnelerinin de yine sürterek pürüzsüz hale getirilmesi sağlıyor.
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İşlevsel olarak sap düzeltici. Bunu özel kılan hem işlevsel bir nesne hem de aynı zamanda hayvan biçiminde yapılmış bir eser. Büyükbaş hayvana benzetilmiş, kuyruk bölümünü görebiliyoruz.
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Sığır biçiminde şekillendirildiğini görüyoruz. Hem işlev hem sembolizm bir araya getirilmiş. 7 bin 700 yıl öncesine dayanıyor" diye konuştu.
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