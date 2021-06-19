'Ezel', 'Son', 'Karadayı', 'Çarpışma', 'İçerde' ve son olarak 'Babil' adlı dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar, sevgilisi Alara Hamamcıoğlu ile Emirgan'daki bir mekanda düzenlenen törenle evlendi.

Düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı. Çifti mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı. İkilinin nikah töreninden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan Alara Hamamcıoğlu, Bayraktar'ın son filmi '9.75'in yardımcı yapımcılığını üstlenmişti.