Diğer bir salonda ise bilgilendirme yapılmaktadır. Uluburun Batığı'nın yer aldığı salon Genç Tunç Çağı batıkları salonu. Önemli derecede ilgi görmekte, batığın en önemli özelliği şu ana kadar kazısı yapılan en eski batıklardan biri olması. M.Ö. 14'üncü yüzyıla tarihlenmekte.