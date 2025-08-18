Uluabat gölü nerede? Uluabat gölü hangi şehirde, ilde, bölgede?

Uluabat Gölü, son günlerde internette en çok araştırılan doğal alanlardan biri olmaya devam ediyor. Sakin suları, kuş cenneti özelliği ve çevresindeki tarihi köyleriyle tanınan bu eşsiz göl hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

ULUABAT GÖLÜ NEREDE?

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Gölyazı Köyü arasında, masalsı bir doğa parçası gibi uzanan Uluabat Gölü, Marmara Bölgesi’nin en romantik göllerinden biri olarak bilinir.

ULUABAT GÖLÜ HANGİ BÖLGEDE?

Uluabat Gölü, coğrafi olarak Marmara Bölgesi’nde yer alır ve bölgenin hem ekolojik hem de kültürel zenginliklerinden biridir. Bu göl, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olarak Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altındadır. Yani sadece manzarasıyla değil, biyolojik çeşitliliğiyle de bölgenin incisi sayılır.

ULUABAT GÖLÜ KONUMU NEDİR?

Bursa şehir merkezinin yaklaşık 30 kilometre batısında, Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Nilüfer ilçeleri arasında konumlanan Uluabat Gölü, İzmir-İstanbul yolu üzerinde ulaşımı kolay bir noktadadır. Gölyazı ve Eskikaraağaç gibi köyler göl kıyısında bulunur ve gölün karakterini şekillendiren en önemli duraklardır. Haritada baktığınızda göl, adeta bir tablo gibi kıvrılarak uzanır; içeride küçük adacıklar ve sazlık alanlar göl manzarasına ayrı bir derinlik katar.

ULUABAT GÖLÜ ÖZELLİKLERİ Uluabat Gölü, ortalama 15 kilometre uzunluğa ve 10 kilometre genişliğe sahip olmasına rağmen, su derinliği oldukça sığdır; çoğu yerde 3 metreyi bile bulmaz. Bu özelliği sayesinde sazlıklar ve nilüferler geniş alanlara yayılır. Göl, yılın farklı dönemlerinde rengini değiştiren su yüzeyi ile dikkat çeker: İlkbaharda canlı bir yeşil, yaz aylarında ise altın ve mavi tonların dansı görülür. REKLAM Ekolojik açıdan bakıldığında, burası kuş gözlemcilerinin uğrak noktasıdır. Leylekler, pelikanlar, yalıçapkınları ve daha pek çok göçmen kuş burada konaklar. Gölde tatlı su balıkları da oldukça fazladır; sazan, yayın ve turna balığı en bilinen türlerdir. Kıyılarında tarımsal faaliyetler yapılırken, balıkçılık hala geçim kaynağı olmayı sürdürür. ULUABAT GÖLÜNE NASIL GİDİLİR? Bursa şehir merkezinden Uluabat Gölü’ne ulaşmak oldukça kolaydır. Özel araçla geliyorsanız, İzmir-İstanbul karayolunu takip ederek yaklaşık 40 dakikada Gölyazı’ya varabilirsiniz Toplu taşıma kullanmak isteyenler için Bursa Otogarı’ndan Gölyazı yönüne giden minibüsler mevcuttur. Ayrıca, hafta sonları bazı tur şirketleri günübirlik fotoğraf turları düzenler. Özellikle yol boyunca sunduğu eşsiz doğa manzarası ile fotoğrafçılar için de benzersiz bir rota olarak bilinir.

ULUABAT GÖLÜNDE NELER YAPILABİLİR? Uluabat Gölü, ziyaretçilerine her mevsim farklı deneyimler sunar. İlkbahar ve yaz aylarında gölde tekne turları yapabilir, sazlıklar arasında sessizce süzülen küçük teknelerle gizli koylara ulaşabilirsiniz. Gölyazı sokaklarında dolaşarak tarihi taş evleri ve çiçeklerle süslenmiş balkonlar keşfedilebilir. Kuş gözlemciliği için Eskikaraağaç Leylek Köyü’nü ziyaret edebilir, göç mevsimlerinde yüzlerce leyleği yakından görebilirsiniz. Balık tutmak, göl kenarında piknik yapmak ya da gün batımını izleyerek huzurlu bir akşam geçirmek de burada yapılabilecek en keyifli aktivitelerden biri olarak yapılabilir. Kış aylarında ise göl, sisle kaplandığında bambaşka bir hava katar. Bu dönemlerde fotoğraf çekmek isteyenler için göl adeta doğal bir stüdyo haline gelir. Uluabat gölü ister macera ister sakinlik arayanlar için ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir.