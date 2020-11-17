Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 83. yıl dönümü törenle kutlandı

Öğretmenevi önünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkan Şahin Şerifoğulları ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Vali Yırık ve beraberindekiler Atatürk'ün kente gelişinde Öğretmenevi'nde konakladığı odayı gezdi.

Vali Yırık, şeref defterini imzaladı.