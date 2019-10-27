Türkiye’de koşu kültürünün gelişmesine çok emek verip öncülük eden, Uludağ Premium’un desteklediği profesyonel koşu antrenörü ve ultra maraton koşucusu Özgür Tetik; bu hafta sonu 24 saat aralıksız koşarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Özgür Tetik, Zorlu Center İstanbul Meydan Katı'nda Technogym koşu bandı üzerinde gerçekleştirdiği performans ile harekete meydan okudu. Koşu bandında ortalama 4,6 km/s hızla 24 saatte toplam 191,45 km koşan Tetik, 13.034 kcal yaktı.

Özgür Tetik; dünyanın en önemli sporcularını ağırlayan Sahra Çölü Ultra Maratonu 32.Des Sables'te de 250 km koşan Türk sporcusuydu.

Futbol ve basketbola olan desteklerinden sonra koşu sporuna da omuz veren Uludağ İçecek Türk AŞ, sağlık konusunda da hassas davranarak içecek sektöründe sunduğu “koruyucusuz” ürünleriyle dikkatleri çekiyor. Sağlıklı yaşam için düzenli spor yapmak konusunda dikkatleri çeken bu projeyi destekleyen Uludağ Premium, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde düzenli fiziksel aktivite ile yaşama hareket katılması konusunda farkındalık yaratacak farklı çalışmalara destek olmaya devam ediyor.