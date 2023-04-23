1 ay deney yaptı! İşte ultra işlenmiş gıdaların gerçek yüzü

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Ultra işlenmiş gıdaların süpermarket raflarını ele geçerdiği bir gerçek. İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, hazır yemekler, dondurulmuş tatlılar, hatta ekmeğin büyük bir kısmı bile ultra işlenmiş, şeker, tuz ve şaşırtıcı bir dizi koruyucu madde içeriyor. Öte yandan kahvaltıda tüketilen bir kase mısır gevreği de, paketlenmiş sandviç de sağlık için zararlı olabilir.

Doktor Chris van Tulleken, işlenmiş gıdaların tüketimine dair soru işaretlerinin yanıtlarını almak için bir ay süren bir deneye girişti ve beslenmesinin yüzde 80'ini ultra işlenmiş gıdalardan oluşturmaya başladı.

"BİRKAÇ HAFTADA 6 KİLO ALDIM"

Sadece birkaç hafta içinde 6 kilo aldığını belirten Doktor Chris van Tulleken, ağrılı, yorgun ve öfkeli bir hale geldiğini ve kendini 10 yıl yaşlanmış gibi hissettiğini söyledi.

Deneyin sonunda yapılan MR taramalarında ise beynin yeni yollar geliştirmeye başladığı ortaya çıktı. Bunun gıdadan çok bağımlılık yapan uyuşturucularla ilişkilendirilen bir durum olduğu kaydedildi.

"BAĞIMLI OLDUM"

Ultra işlenmiş gıdalar alkol ya da uyuşturucu kadar bağımlılık yapabilir mi sorusuna Dr. van Tulleken şu yanıtı verdi: "Yakın zamana kadar çoğu bilim insanı gıdanın bağımlılık yapmasının imkansız olduğuna inanıyordu. Ancak ben kendi deneyimlerimden biliyorum ki, bazı ultra işlenmiş gıda türlerine (özellikle de paket servislere) karşı çok güçlü bir şekilde "bağımlı" olduğumu hissettim."

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